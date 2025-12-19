Gastronomía

¡Fácil y rápido! Así puedes preparar una saludable torta de chocolate con menos de 10 ingredientes súper económicos

La torta de chocolate es uno de los postres más consumidos en el mundo

Por Kristy Vásquez
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 08:00 am
¡Fácil y rápido! Así puedes preparar una saludable torta de chocolate con menos de 10 ingredientes súper económicos

La torta de chocolate es uno de los postres más consumidos en el mundo, gracias al delicioso sabor que tiene, el cual deleita a cualquier paladar.

En ese sentido, el chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.

Paso a paso para preparar una torta de chocolate

Ingredientes

5 cucharadas de miel.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 g de cacao en polvo.

350 g de fécula de maíz (maicena).

Preparación

Vierte los huevos y el cacao en polvo en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la fécula de maíz a la mezcla y bate durante tres minutos.

Agrega la esencia de vainilla a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante cinco minutos.

Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 35 minutos a 180ºF.

Retira la torta de chocolate del horno y déjala enfriar.

Decora la torta a tu gusto.

En conclusión, la torta de chocolate es ideal para compartir en eventos grandes con familiares y amigos, también es funcional para el postre cotidiano, dado que, la preparación es súper rápida con ingredientes económicos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
trámites
Viernes 19 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América