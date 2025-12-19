¡Fácil y rápido! Así puedes preparar una saludable torta de chocolate con menos de 10 ingredientes súper económicos

Suscríbete a nuestros canales

La torta de chocolate es uno de los postres más consumidos en el mundo, gracias al delicioso sabor que tiene, el cual deleita a cualquier paladar.

En ese sentido, el chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.

Paso a paso para preparar una torta de chocolate

Ingredientes

5 cucharadas de miel.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 g de cacao en polvo.

350 g de fécula de maíz (maicena).

Preparación

Vierte los huevos y el cacao en polvo en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la fécula de maíz a la mezcla y bate durante tres minutos.

Agrega la esencia de vainilla a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante cinco minutos.

Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 35 minutos a 180ºF.

Retira la torta de chocolate del horno y déjala enfriar.

Decora la torta a tu gusto.

En conclusión, la torta de chocolate es ideal para compartir en eventos grandes con familiares y amigos, también es funcional para el postre cotidiano, dado que, la preparación es súper rápida con ingredientes económicos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube