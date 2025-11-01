Cantv estará desplegada en esta zona de Caracas: ofrece Aba Ultra y telefonía IP

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de telecomunicaciones Cantv llevó a cabo la primera entrega de sus nuevos servicios de conectividad a los usuarios de la Residencia Caura en Santa Mónica, parroquia Los Chaguaramos, Caracas.

Los servicios entregados en esta fase inicial incluye Aba Ultra, una conexión a internet 100% de fibra óptica que promete altas velocidades y estabilidad superior, refiere Cantv en cuenta de Instagram.

Además de la banda ancha, las familias ahora también disponen de Aba TV GO y Telefonía IP, completando un paquete de soluciones triple play totalmente digitalizadas.

Este despliegue tecnológico se realiza a través de la red GPON (Gigabit Passive Optical Network), una infraestructura moderna que soporta las más altas demandas de velocidad y tráfico de datos.

De esta manera, la compañía da inicio al suministro de la oferta tecnológica de vanguardia de la empresa, reafirmando su compromiso con la modernización de las telecomunicaciones en la capital.

Cantv se despliega

La empresa aseguró que se mantendrá en la zona de Santa Mónica y Los Chaguaramos con el objetivo de llevar esta conectividad de altas velocidades a más familias de la parroquia y sus alrededores.

La meta es masificar la adopción de la tecnología GPON para garantizar una experiencia de internet robusta y de calidad a un número creciente de usuarios en Caracas.