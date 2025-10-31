Descansos

Feriados bancarios y no laborables para el mes de noviembre en Venezuela

Por Robert Lobo
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:00 pm


La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), organismo gubernamental encargado de supervisar y regular el sector financiero del país, establece los feriados bancarios para el mes de noviembre del año 2025.

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano.

Feriados bancarios:

Lunes 24 de noviembre

Feriados nacionales:

No hay

Un feriado bancario es un día específico, usualmente un día festivo nacional o religioso, en el que las instituciones bancarias no prestan servicio de atención al público de manera presencial.

