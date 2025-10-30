Alcaldía de Caracas invita a La Ruta de la Rumba: artistas nacionales e internacionales invitados

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Caracas anunció que este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, tendrán lugar dos conciertos como parte de La Ruta Live de la Rumba.

Artistas invitados

El primero de los conciertos será este viernes en el Estadio Chato Candela del 23 de Enero, Caracas. Desde las 7:00 p.m. se estarán presentando cantantes como Álex D' Castro, Juan Miguel, Proyecto A, Los Cadillacs, Omar Acedo, Billos Caracas Boys, entre otros.

Mientras que, el sábado 1 de noviembre, La Ruta Live de la Rumba llega a San Agustín. Allí estarán presentándose Álex D' Castro, Eukarys, Corazón Salsero y el Grupo Madera, entre otros.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube