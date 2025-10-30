Eventos

Alcaldía de Caracas invita a La Ruta de la Rumba: artistas nacionales e internacionales invitados

Por 2001

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 pm
Alcaldía de Caracas invita a La Ruta de la Rumba: artistas nacionales e internacionales invitados

La Alcaldía de Caracas anunció que este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, tendrán lugar dos conciertos como parte de La Ruta Live de la Rumba.

Artistas invitados

El primero de los conciertos será este viernes en el Estadio Chato Candela del 23 de Enero, Caracas. Desde las 7:00 p.m. se estarán presentando cantantes como Álex D' Castro, Juan Miguel, Proyecto A, Los Cadillacs, Omar Acedo, Billos Caracas Boys, entre otros.

Mientras que, el sábado 1 de noviembre, La Ruta Live de la Rumba llega a San Agustín. Allí estarán presentándose Álex D' Castro, Eukarys, Corazón Salsero y el Grupo Madera, entre otros.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
México
Taylor Swift
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 30 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América