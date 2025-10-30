Ciudad

Caracas: paso hacia la Av. San Martín amanece restringido este 30 de octubre

Por Robert Lobo
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 09:25 am
Este 30 de octubre, un tramo de la avenida San Martín, a la altura del elevado, se encuentra con el paso cerrado debido a la instalación de una tarima.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la instalación de la tarima, sin embargo, se conoció que desde hoy hasta el sábado, la Alcaldía de Caracas estará realizando una serie de conciertos denominados La Ruta de la Rumba en zonas populares de la ciudad.

Se le recomienda a los conductores tomar sus previsiones. Desde tempranas horas se reporta embotellamiento en el lugar.

