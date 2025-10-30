¡Final de infarto! Magallanes le gana el primer round al Caracas en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes consiguieron un triunfo agónico ante los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar con un estrecho marcador de 4-3, en un duelo marcado por el pitcheo eficaz y bateo oportuno.

El aspecto más determinante de este crucial partido recayó inicialmente en el desempeño de los serpentineros. Por la escuadra melenuda, el abridor Erick Leal concedió solo una anotación a lo largo de su labor monticular.

Por su parte, los brazos de la novena carabobeña, incluyendo al iniciador Zach Plesac y los relevistas Ángel Acevedo, Julio Rodríguez y Enderson Franco, lograron mantener en blanco a la artillería de Leones durante los cinco primeros episodios.

Primeras emociones del juego

La divisa visitante tomó la ventaja en la primera entrada. Luego de registrar dos outs, Ángel Reyes conectó un batazo de dos bases hacia el jardín izquierdo, avanzando para timbrar la primera rayita poco después, gracias a otro doblete de Eliézer Alfonzo Jr.

Tras esa acción, Erick Leal demostró control al retirar consecutivamente a diez bateadores. El registro final del lanzador fue de 5.2 entradas de acción, permitiendo un total de cinco imparables y una carrera limpia, además de otorgar una base por bolas y abanicar a siete contrarios.

En la acera opuesta, el conjunto de Magallanes se combinó para limitar al Caracas a apenas un par de inatrapables en el lapso de los primeros cinco innings.

Un batazo que cambió la partida momentáneamente

El giro dramático del encuentro se produjo en la parte baja del sexto episodio. El bateador debutante Harold Castro apareció en el momento clave con dos corredores en circulación, conectando un cuadrangular que envió la pelota más allá de los límites del campo, entre los jardines derecho y central, ante los envíos de Alex Claudio.

Sin embargo, el equipo navegante demostró resiliencia, respondiendo en las tres entradas subsiguientes para asegurar la victoria. En el séptimo capítulo, Rougned Odor impactó un batazo solitario de cuatro esquinas hacia el jardín derecho, igualando la pizarra.

En el octavo, Ángel Reyes impulsó a Nelson Rada desde la antesala con un hit, retomando la ventaja para Magallanes.

Finalmente, en el noveno inning, Andrelton Simmons sentenció el triunfo con su primer bambinazo de la campaña, asegurando la diferencia definitiva en el marcador.

Este resultado significa el cuarto triunfo de la Nave, su cuarto triunfo, mientras que los capitalinos ceden terreno en la clasificación y se ubican en la mitad.

