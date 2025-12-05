Navidad a lo europeo: las tradiciones que no faltan en España, Italia y Portugal

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña transforma cada país, más allá del conocido Santa Claus (o papá Noel) y el árbol decorado.

Países como España, Italia y Portugal mantienen vivas costumbres específicas que enriquecen culturalmente sus celebraciones.

Hay tradiciones singulares de estos países, que se cumplen rigurosamente en la mayoría de los hogares y que definen su espíritu navideño, así como lo es una hallaca en Venezuela.

¿Cuáles son las tradiciones de España?

La Navidad española se ve enmarcada por dos fechas clave que la distinguen del resto de Europa, a parte del mundialmente popular 25 de diciembre.

Cada 22 de diciembre, en España se lleva a cabo el Sorteo Extraordinario de Navidad, que es más que un juego de azar, ya que con el tiempo se convirtió en un fenómeno social donde familias, amigos y compañeros de trabajo comparten billetes, esperando escuchar quien será el ganador del año.

Escuchar el sorteo por radio o televisión es una tradición ineludible en las familias españolas.

Por otro lado, si bien Papá Noel ha ganado terreno, los Reyes Magos son los protagonistas de la entrega de regalos. la mañana del 6 de enero, los niños descubren sus regalos y las familias comen el tradicional Roscón de Reyes, un bollo en forma de corona que esconde una sorpresa.

¿Qué hacen para Navidad en Italia?

La Navidad italiana es profundamente devocional y se centra en la figura del Belén (Presepe). La tradición más distintiva es la de La Befana, una anciana de aspecto de bruja que, según la leyenda, se negó a acompañar a los Reyes Magos.

Arrepentida, vuela en su escoba de casa en casa la víspera de la Epifanía, llenando las calcetas de los niños. Los niños buenos reciben dulces y los traviesos, carbón. Su llegada marca el final de las celebraciones.

De igual manera, los italianos tienen una dedicación especial a la creación del Belén, que a menudo incorpora elementos locales y se convierte en una obra de arte artesanal.

En algunas regiones, se mantiene la costumbre del Cepo (Ceppo) de Navidad, un gran tronco que se quema en el hogar en Nochebuena, una práctica que se cree que trae protección y suerte.

¿Cuáles costumbres practican en Portugal?

En Portugal, la tradición se centra en el rito familiar de la cena y un profundo respeto por las generaciones pasadas, con la cena de Nochebuena (Consoada) como el evento central.

El plato tradicional es el Bacalao cocido acompañado de patatas y verduras. Esta cena suele ser frugal, a la espera de la gran comida del día de Navidad.

También tienen una costumbre de origen ancestral en la cual dejan puestos en la mesa o junto a la chimenea para los familiares difuntos (alminhas).

Se cree que las almas de los antepasados regresan a la casa esa noche, y la comida dejada es una ofrenda para asegurar la buena suerte y la protección familiar para el próximo año.

En cuanto a la comida tradicional, Portugal sirve el pastel del re), una rosca de masa dulce rellena de frutas confitadas. Es el dulce que sella la temporada, consumido desde el Día de Navidad hasta la Epifanía.

Estas tradiciones demuestran que la Navidad en Europa es un tiempo de cohesión familiar y la vez sus celebraciones son únicas en cada rincón del mundo.