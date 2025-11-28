¿Dónde donar ropa en Caracas?: un acto de caridad para ayudar a los más necesitados en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La donación de ropa usada es un gesto de gran impacto social y ambiental. En Caracas, diversas organizaciones benéficas, fundaciones y hasta tiendas minoristas han puesto en marcha programas de recolección para garantizar que las prendas en buen estado lleguen a quienes más las necesitan.

Es importante donar solo ropa que esté en condiciones de ser usada inmediatamente por otra persona, sin manchas permanentes, rasgaduras grandes, cremalleras rotas o botones faltantes.

También debe estar limpia y, para facilitar su traslado, en cajas identificadas para que grupo de personas es, como bebés, niños, adultos, etcétera.

Si estás haciendo limpieza de armario y buscas un destino solidario para esa ropa que ya no usas, a continuación te presentamos una guía con las principales opciones y sus ubicaciones en la ciudad capital.

¿Dónde donar ropa en Caracas?

Hay organizaciones que reciben la ropa para su distribución directa a comunidades de bajos recursos o para recaudar fondos a través de bazares benéficos que financian sus programas sociales.

Uno de ellos es Cáritas, su sede principal se encuentra en Montalbán.

Igualmente, una de las entidades que acepta donativos es la Asociación Civil Infantil Ronald McDonald de Venezuela. Utilizan artículos como ropa, juguetes, vajillas y coches (nuevos o en buen estado) para venderlos en su bazar bimestral, junto con alimentos que también reciben.

Otra opción es ABC Prodein, una asociación benéfica de fe cristiana que opera en el país desde 1983. Si bien su sede está en La Floresta, Caracas, también tiene presencia en Valencia y Barquisimeto.

Según su portal web, reciben 'todo lo que se pueda donar y ser útil para otros" incluyendo ropa, calzado y vajilla. Estos artículos son esenciales, ya que se venden en bazares y ferias para financiar sus programas sociales, además de ser distribuidos a quienes los solicitan

En cuanto la donación de ropa específicamente para niños está FUNDANA (Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección).

Aceptan alimentos, ropa y zapatos, juguetes, productos de higiene personal, medicinas o cualquier otro artículo en buen estado que pueda ser usado por niños desde los 0 años hasta la adolescencia.

Su sede se encuentra en la avenida Río de Janeiro, en Las Villas de Los Chiquiticos.

La Asociación Civil Buena Voluntad recauda donaciones de ropa y otros artículos para financiar sus programas de inclusión socio-laboral dirigidos a personas con discapacidad.

Para donar ropa u otros bienes en Caracas, el procedimiento recomendado es contactarlos directamente para coordinar la entrega o recogida.

Buena Voluntad acepta artículos que puedan ser vendidos a buen precio en su tienda, lo que incluye ropa en muy buen estado u ciertos artículos como juguetes, libros, mientras estén presentables.

