El amigo secreto se reinventa: descubre las innovaciones en el tradicional intercambio navideño

Una de las actividades favoritas en Navidad es la de dar regalos, para ello se pone en practica el juego de amigo secreto, que ahora se puede jugar hasta en línea.

Hay varias teorías de cómo inició este juego, una de ella incluso sitúa su origen en la Venezuela de 1800.

Se dice que surgió como una vieja costumbre venezolana llamada "Compadre de Papelito" o "Compadre Secreto de Papelito.

La teoría más popular indica que las damas venezolanas casadas o comprometidas no podían tener amigos varones ni recibir regalos de ellos. Para eludir esta norma y poder intercambiar regalos entre su círculo de amistades (tanto hombres como mujeres), optaron por reunirse y realizar el sorteo de nombres en papelitos.

¿Cuáles son las maneras de jugar al amigo secreto en la actualidad?

Aunque la práctica común es escribir el nombre en un papel y sacarlo, hay nuevas maneras de jugar que para muchos puede simplificar la tarea.

Como por ejemplo, las páginas webs para sortear nombres.

En internet se pueden encontrar una gran cantidad de página para organizar el amigo secreto o el intercambio navideño.

Una de ellas es Draw Names. En esta sitio web el organizador anota los nombres de los participantes y envía la invitación por correo electrónico, Whatsapp o simplemente por un enlace.

Cada jugador puede escribir su lista de deseos y el organizador puede hacer exclusiones para que cierto participante no le salga en el sorteo.

Una vez que cada jugador tenga el nombre de su amigo secreto puede hacer preguntas anónimas sobre que quiere, su color favorito, o cualquier dato de interés para el regalo.

Otras páginas para la dinámica son App Sorteos, Amigo Secreto Online, Sorteo Amigo Secreto, entre otros.

Cabe destacar que todos son sitios webs que funcionan por cualquier ordenador, lo que quiere decir que no es necesario descargar una aplicación.

¿Cuánto es el estipulado para gastar en el amigo secreto?

Varias personas consultadas indican que lo mínimo para pagar por un regalo de amigo secreto puede ser de 10 dólares, con un máximo de 25 dólares por regalo.

Muchos aseguran que poner un mínimo es la mejor opción para jugar ya que hay un rango de precios y todos gastan, en la mayoría de casos, lo mismo.

Aunque hay una manera común de jugar en la cual cada quien sortea un nombre y le regala a esa persona, hay otras modalidades que se han tomado con el pasar de los años.

En el "amigo secreto robado" nadie sortea un nombre y todos llevan un regalo, sin embargo, cada persona escoge el regalo a su preferencia, no obstante, el jugador siguiente puede robar tal regalo.

La actividad termina cuando todos tienen un regalo y nadie le "roba" al otro".

También hay dinámicas con temáticas, como por ejemplo, regalo de solo tazas, solo medias, regalos hechos a mano, entre otros.

El objetivo es dar regalos con un elemento de sorpresa, de una manera que sea justa, divertida y económicamente viable para todos los participantes.

