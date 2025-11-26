Navidad sin rojo ni verde: el minimalismo marcan las tendencias este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Cuando pensamos en los colores de Navidad, nuestra mente suele pintar escenas con verdes profundos, rojos intensos y destellos dorados.

Sin embargo, el 2025 viene con una paleta renovada que no solo respeta la tradición, sino que también abre la puerta a nuevas formas de expresión decorativa.

Los tradicionales colores, que durante décadas dominaron las casas y vidrieras, se toman un descanso para que en su lugar aparecen gamas más suaves, luminosas y fáciles de adaptar a cualquier ambiente.

Esta nueva estética tiene mucho que ver con la búsqueda de equilibrio en el hogar. Después de años de saturación visual, las familias están optando por decorar menos, pero mejor.

¿Cómo se elige el color navideño?

Una de las influencias más potentes proviene del Color del Año elegido por Pantone. Aunque el color no es intrínsecamente navideño, su selección impacta la moda, el diseño de interiores y, por extensión, la decoración festiva.

Su elección sigue un ciclo de pronóstico que funciona de la siguiente manera:

​Investigación de tendencias (2 años antes) : Agencias globales analizan las pasarelas de moda, el diseño de muebles, la tecnología y el arte para identificar las macrotendencias que definirán el estado de ánimo de la sociedad.

: Agencias globales analizan las pasarelas de moda, el diseño de muebles, la tecnología y el arte para identificar las macrotendencias que definirán el estado de ánimo de la sociedad. Industria de pinturas y textiles : Las grandes empresas de pintura (como Sherwin-Williams o Benjamin Moore) y las ferias de textiles anuncian sus "Colores del Año". Estos tonos de pared y tela determinan qué adornos combinarán con los hogares modernos.

Adaptación al contexto festivo: Los fabricantes de colores toman las paletas de moda y les añaden elementos de brillo (metálicos) y texturas invernales (terciopelo, lanas) para hacerlos "navideños". Por ejemplo, un verde menta de moda se convierte en un verde bosque esmeralda con un toque glitter.

Promoción masiva: Las grandes tiendas por departamento adoptan estas paletas en sus exhibiciones principales, solidificando la tendencia en la mente del consumidor.

Tendencias dominantes para la Navidad 2025

Se centra en la autenticidad, la naturaleza y la tranquilidad, proponiendo tres paletas principales:

Mocha Mousse + verdes oscuros + dorado champagne : Esta paleta , muy en sintonía con la decoración orgánica y natural , transmite calma y sofisticación al mismo tiempo.

: Esta paleta muy en sintonía con la decoración , transmite calma y sofisticación al mismo tiempo. Blanco helado y escarcha brillante: Es ideal para decoraciones minimalistas o contemporáneas. Combina especialmente bien con azul hielo o dorado suave.

Es ideal para decoraciones minimalistas o contemporáneas. Combina especialmente bien con azul hielo o dorado suave. Jewels tone: En decoración navideña, se usan sobre todo en adornos de terciopelo, vidrio soplado o luces tenue

El único riesgo que hay que considerar para decorar con los colores de Navidad 2025 es el de atreverse a hacer algo distinto cuando la oportunidad se presente.

Los consumidores se inclinarán por las paletas que reflejan una necesidad de calma y conexión, utilizando los colores de moda para integrar la festividad con el diseño de interiores de todo el año.

