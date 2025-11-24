Consejos para preparar una ensalada para Navidad: una opción llena de color y sabor en cuestión de minutos

Suscríbete a nuestros canales

Entre las comidas para celebrar Navidad no puede faltar una ensalada. En la mayoría de los hogares venezolanos se acostumbra servir la tradicional ensalada de gallina, pero hay quienes optan por una César, rusa u otra.

Si estás pensando en una alternativa totalmente diferente, te compartimos luna colorida presentación publicada en redes sociales por Camino, exparticipante de la edición número 11 de MasterChef y divulgada en la web Hola.

¿Qué necesitas para elaborar esta ensalada para Navidad?

Ingredientes

Base

- Col rizada

- Aceite

- Limón

Aliño

- Yema de huevo (1)

- Chorro de aceite

- Sal

- Pimienta

- Miel

- Eneldo

- Chorrito de vermú

- Zumo de una naranja

- Zumo de medio limón

Complemento

- Batata

- Granada

- Especias

- Queso feta

- Mayonesa de sésamo negro

Preparación

1. Lavar y secar muy bien cada una de las hojas de la col rizada y quita el nervio central.

2. Masajear las hojas de la col rizada con un chorrito de aceite y limón, esto hará que tengan una textura más suave.

3. Para realizar el aliño o aderezo, agrega todos los ingredientes en un bote con tapa y agita para que emulsione y quede homogéneo y cremoso.

4. Cortar la batata en dados.

5. Hervir hasta que esté tierno.

6. Pasar al horno con miel y especias para que se dore y coja ese punto templado, dulce y aromático.

7. Cortar la granada y reservar.

8. Cortar el queso. Este ingrediente aporta el contrapunto salado perfecto a la batata y al aliño cítrico.

9. Agregar a la mayonesa normal sésamo negro con aceite y mezclar.

10. Poner el aliño en la base del plato.

11. Añadir la col rizada encima.

12. Colocar la batata templada.

13. Repartir las semillas de granada.

14. Añadir el queso feta.

15. Finalizar la ensalada con una cucharadita de mayonesa de sésamo negro.





Freepik

