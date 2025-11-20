¿Hacerlo o comprarlo?: esto dicen los venezolanos en las calles sobre las hallacas para estas navidades

Suscríbete a nuestros canales

La hallaca, epicentro de la mesa navideña venezolana, enfrenta cada año una polarización inédita impulsada por la economía y el cambio en el estilo de vida.

Las hallacas no son iguales, varían de acuerdo a la tradición de cada familia y a la región del país.

La decisión de los hogares venezolanos ya no gira solo en torno al gusto, sino a una compleja ecuación que pondera el costo total de los ingredientes, la disponibilidad de tiempo y la preservación del ritual familiar.

El ritual va más allá del guiso

Para las familias que conservan la tradición, la elaboración de la hallaca no es simplemente una receta; es un rito social que se desarrolla en varias fases.

Cuando se trata de disfrutar de una deliciosa cena navideña venezolana, hay dos opciones: hacerlas en casa o comprarla.

La hallaca casera solo resulta económicamente viable si la familia planea elaborar un gran volumen (más de 100 unidades) para justificar el gasto inicial de todos los insumos.

"La ventaja de prepararlas en casa es la posibilidad de ajustar los ingredientes al gusto de cada quien, tanto en cantidad de carne, pollo, cerdo como en cuanto a los condimentos utilizados", comenta Deisy, una de las encuestadas.

La generación de abuelas y tías portadoras de las recetas, a menudo no cuentan con la misma cantidad de apoyo familiar, lo que hace el proceso de elaboración tedioso para algunas personas.

"En mi caso yo prefiero comprarlas, en mi familia somos mi esposa y mis tres hijas, pero siempre las hemos comprado porque no nos da el tiempo de hacerlas; se las compro a una señora de mi trabajo en $ 5 cada una, solo para el 24,25,31 y 1ero", señala el señor José, vecino de El cuartel.

Hay quienes opinan que "la cena navideña ya no es como solía ser, ya que las familias se han reducido y no quedan ánimos o nos da flojera", indica Isabela, de Catia.

Para algunos consultados, preparar hallacas en casa es una tradición que permite disfrutar en familia y eso "no tiene precio". Por tanto, las hallacas caseras pueden ser una opción más económica.

Pese a esto, la elección depende del presupuesto y de las preferencias individuales de cada persona.

Adaptación a la conveniencia

La crisis de tiempo que afecta a los profesionales jóvenes, que dedican largas jornadas al trabajo, impulsa el consumo de alimentos ready-made (listos para comer), incluyendo la hallaca.

La tradición cede ante la necesidad de eficiencia.

Además de que el comprador solo paga por la cantidad exacta que necesita, sin asumir el riesgo de ingredientes sobrantes o el gasto de tiempo, haciendo que la opción sea más eficiente para hogares pequeños.

Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas, y una de las consideraciones más importantes es el costo.

De acuerdo con la opinión de varios consumidores consultados, las hallacas caseras resultan más económicas, especialmente para familias numerosas.

