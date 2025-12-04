Visita gratuita a museos en Chicago: conozca las fechas de entrada libre disponibles

Suscríbete a nuestros canales

En Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), mensualmente gran parte de los museos de la ciudad ofrecen una promoción de entrada libre, es decir, sin costo, y diciembre no es la excepción, por eso le informamos cuáles son estos días especiales.

La razón principal por la que varios museos de Chicago ofrecen días de entrada gratuita es para promover el acceso a la cultura, la educación y las ciencias para la comunidad.

Estos programas buscan eliminar la barrera del costo de la entrada para que un mayor número de personas pueda disfrutar de sus colecciones y exposiciones.

Tenga en cuenta que, la gran mayoría de los días gratuitos están diseñados y limitados a los residentes del estado de Illinois.

Entonces, numerosos museos emblemáticos de Chicago están ofreciendo días de entrada gratuita a los residentes de Illinois durante el mes de diciembre, te contamos cuáles son las fechas libres dependiendo del museo.

Museos con entradas gratuitas en diciembre

Museo de Historia de Chicago: entrada gratuita para residentes de Illinois el 4 y 10 de diciembre.

Las instalaciones están abiertas de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. de martes a sábado y de 12 p.m. a 5 p.m. los domingos.

Instituto de Arte de Chicago: entrada gratuita durante los días de semana del 1 al 18 de diciembre.

Los boletos se pueden reservar en línea. Además, generalmente, quienes tengan la tarjeta de la Biblioteca de Chicago podrán obtener boletos gratis a través del programa Explore More Illinois.

Museo de Arte Contemporáneo de Chicago: entrada gratuita para residentes de Illinois los martes de 5 p.m. a 9 p.m.

Museo Field: entrada gratuita para residentes de Illinois los miércoles.

Está abierto de 9 a.m. a 5 p.m. cada día. Tenga en cuenta que el museo recomiende reservar boletos en línea con antelación.

Planetario Adler: entrada gratuita para residentes de Illinois los miércoles de 4 p.m. a 10 p.m.

Se necesitan reservar los boletos en línea con antelación.

Museo de Historia Afroamericana y Centro Educativo DuSable: entrada gratuita para todos los miércoles.

El museo está abierto de 10 a.m. a 5 p.m. martes a domingo.

Acuario Shedd: entrada gratuita para residentes de Illinois de 5 p.m. a 9 p.m. el 2, 9, 16 diciembre.

Los boletos se pueden reservar por teléfono o en línea con un cargo de servicio de $5

Museo Nacional de Arte Mexicano: gratis todos los días.

Está abierto de 10 a.m. a 5 p.m. martes a domingo.

Museo de Naturaleza Peggy Notebaert: entrada gratuita para residentes de Illinois los jueves

El museo está abierto de 10 a.m. a 4 p.m. cada día, sin embargo, sugiere una donación de $10 al entrar.

Museo de Arte Lapidario Lizzadro: entrada gratuita para todos los miércoles

El museo está abierto de 10 a.m. a 5 p.m. los miércoles.

Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña: gratis todos los días.

Está abierto de 10 a.m. a 5 p.m. martes a jueves, de 10 a.m. a 4 p.m. los viernes, y de 10 a.m. a 2 p.m. los sábados.

Museo Suecoamericano: entrada gratuita para todos el segundo martes de cada mes.

Está abierto de 10 a.m. a 4 p.m. los martes

Dato clave

Por último, debe saber que, muchos museos también ofrecen entrada gratuita permanente o con grandes descuentos para grupos específicos, como:

Niños pequeños (a menudo menores de 14 años).

Adolescentes de Chicago.

Maestros de Illinois (preescolar a 12º grado).

Personal militar activo, veteranos y socorristas de Chicago (policía y bomberos).

Titulares de tarjetas Link/EBT (programa "Museums for All").

Para más información visite: Free Museum Days in Chicago 2025/2026 | Free Admission to Chicago Museum

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube