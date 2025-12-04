¡ICE despliega redadas en Nueva Orleans! Activistas urgen a indocumentados a refugiarse: conoce cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de miedo e incertidumbre está afectando a la comunidad migrante de Nueva Orleans, todo a raíz de una intensa campaña de operativos de control de inmigración que lideran el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), conocida como Operación Catahoula Crunch.

Este despliegue federal, que comenzó a principios de diciembre, tiene como objetivo principal a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que han sido liberados bajo las políticas de "ciudad santuario" de las autoridades locales, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitido el 3 de diciembre de 2025.

El DHS argumenta que estas políticas ponen en riesgo a las comunidades al permitir que "criminales ilegales" regresen a las calles, lo que obliga a los agentes federales a llevar a cabo arrestos más peligrosos.

Un retiro masivo por el temor a las redadas del ICE en Nueva Orleans

Sin embargo, el impacto de estas acciones ha creado un clima de miedo que se extiende mucho más allá de aquellos con antecedentes penales.

Residentes y activistas han señalado que las redadas están afectando a trabajadores y familias que no tienen ningún historial delictivo, interrumpiendo la vida cotidiana de la comunidad.

Un informe de The Guardian menciona a organizadores de la Unión Migrante, quienes han documentado a agentes de la Patrulla Fronteriza interrogando a trabajadores en tiendas de mejoras para el hogar.

Muchas familias han tomado precauciones similares a las que se adoptan antes de un huracán: se han abastecido de alimentos, han reducido las salidas innecesarias y se han organizado para llevar a los niños a la escuela, reseña La NAción

"No todos somos criminales," comentó una mujer llamada Abby, quien lleva dos décadas en el país sin estatus legal, a Reuters, expresando su temor a ser separada de su hijo, que es ciudadano estadounidense, indica Times of India.

