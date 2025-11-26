Así celebran la Navidad: itinerario de actividades decembrinas de los colegios en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Las instituciones educativas de Caracas han activado sus motores festivos para dar la bienvenida a la Navidad con obras de teatros y sábados familiares.

Los colegios preparan jornadas que combinan espectáculos de talento estudiantil, música , gastronomía y una amplia gama de actividades recreativas para celebrar las festividades decembrinas en familia.

Estos eventos están planificados principalmente para finales de noviembre y principios de diciembre.

¿Qué preparan los colegios de Caracas para Navidad?

El Colegio San Francisco de Asís en Los Palos Grandes será uno de los primeros en arrancar el 30 de noviembre con su tradicional "Domingo Navideño", que contará con la presentación de Gaitas Juveniles SFA, el debut de las Minigaitas SFA, y las voces de preescolar y primaria entonando villancicos.

Incluye gastronomía navideña, bazar, casa embrujada, tómbola, pintacaritas, torneos de dominó y bingo, además de inflables y cama elástica para los más pequeños.

Igualmente, el Colegio Don Bosco en Altamira celebrará el 5 de diciembre el Primer Festival de Parranderitos Don Bosco, invitando a toda la comunidad a "compartir la alegría del Niño Jesús a través del canto y el baile", como indica su perfil de Instagram.

Por su parte, el Colegio Carmelo celebra su "Sábado Familiar Navideño" el 6 de diciembre y ofrecerá atracciones sin límites a quienes adquieran un brazalete.

Obras de teatro navideñas

Las representaciones artísticas y la fe también tienen un lugar central. El Colegio El Placer presentará “El Peregrino”, interpretado por estudiantes de Educación Inicial y Primaria, de acuerdo a lo señalado en redes sociales.

Asimismo, el Colegio Belén tendrá su sábado familiar el 6 de diciembre, que destacará con la obra de teatro “Navidad con la Santa Madre Carmen”, un evento que también servirá para celebrar su canonización.

Por otro lado, el Colegio Madison estrenará "Navidad Sin Fronteras", que consta de dos funciones distintas.

Para comprar las entradas, la acepta pagos en bolívares (con referencia a la tasa del día que indica el Banco Central de Venezuela) o en divisas en efectivo, con tarifas especiales para la compra de dos tickets o para la asistencia a ambas funciones.

De esta manera, las instituciones de Caracas se preparan para recibir el mes de diciembre y a, oficialmente, a la Navidad.

¿Hasta cuándo serán las gaitas colegiales?

Las gaitas intercolegiales comenzaron el 1ro de noviembre, para la fecha ya se han presentado en el Colegio Los Arcos, el Santa Rosa de Lima, Los Campitos, la Academia Washington, el Colegio San Agustín de El Paraíso, entre otros.

El itinerario continuará en la Academia Merici y el Colegio Santo Tomás de Villanueva este sábado 29 de noviembre, el 30 será en el Colegio Champagnat, para el domingo, 6 de diciembre, será en el Colegio Integral El Ávila.

El calendario de gaitas colegiales finalizará el 7 de diciembre en el Colegio Simón Bolívar.

