Entregan bloques 8 y 9 de Propatria rehabilitados

La Corporación Juntos Todo es Posible entregó a vecinos de los Bloques 8 y 9 de Propatria sus edificios completamente rehabilitados.

Walter Gavidia, presidente de esta corporación, explicó que este trabajo de recuperación contó con impermeabilización completa de sendas torres, así como las fachadas completamente recuperadas en ambos casos.

"2700 metros de fachadas intervenidas; además, se mejoró el sistema de gas y fueron instalados nuevos ascensores", dijo el portavoz de Juntos Todo Es Posible, según refiere una NDP.

De igual modo, enumeró entre los trabajos entregados la canalización de tres torrenteras, así como la recuperación de una cancha deportiva.

También destacó que el personal permaneció seis meses trabajando en el lugar.

Dijo que Juntos Todo Es Posible aspira a construir un bulevar gastronómico para el sano disfrute de las familias de la zona.

En torno a esto explicó que —previa consulta popular— fueron removidos kioscos deteriorados para hacer un espacio moderno.

