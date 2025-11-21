Nuevas reglas viales en Baruta: advierten sobre sanciones para quienes estacionen en esta calle

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Baruta (Polibaruta) implementó una serie de medidas estrictas y permanentes para mejorar la circulación y la seguridad vial en el municipio.

Desde su cuenta de Instagram, explicaron que estas disposiciones buscan aliviar la congestión y poner fin al desorden generado por vehículos que obstaculizan vías importantes y accesos clave.

Las nuevas reglas, se aplican especialmente en zonas de alta afluencia como el sector de Altamira y el entorno de Caracas Campus.

Prohibición de estacionar en la calle Altagracia

Desde el pasado lunes 17 de noviembre, quedó totalmente prohibido estacionar vehículos en ambos lados de la Calle Altagracia.

Esta medida aplica específicamente en el tramo comprendido entre la Calle Amana y la Calle San Juan Iturbe Sur.

La decisión, según Polibaruta, se tomó con el objetivo primordial de garantizar un flujo de vehículos más rápido y seguro en esta importante arteria vial.

Reglas claves para Caracas Campus

Polibaruta además estableció disposiciones detalladas para todo el tránsito de vehículos y peatones que se dirige hacia las instalaciones de Caracas Campus.

El principio fundamental es que todos los procedimientos deben realizarse dentro de la propiedad privada y nunca en la calle pública.

Embarque y desembarque : se permite en áreas designadas con un límite de tiempo de 15 minutos.

: se permite en áreas designadas con un límite de tiempo de 15 minutos. Recogida de pasajeros (Pickup) : debe efectuarse únicamente en la redoma interna de la propiedad, quedando prohibido hacerlo a nivel de la calle.

: debe efectuarse únicamente en la redoma interna de la propiedad, quedando prohibido hacerlo a nivel de la calle. Carga y descarga : solo está autorizada en la zona interna destinada para tal fin.

: solo está autorizada en la zona interna destinada para tal fin. Autobuses y transporte público: el embarque y desembarque de pasajeros debe realizarse dentro de la torre, y estos vehículos tienen prohibido esperar o detenerse en la vía pública.

Sanciones y multas por incumplimiento

El estacionamiento indebido será considerado una infracción grave bajo la Ordenanza de Tránsito y Movilidad local.

La multa por esta falta equivale a treinta veces la moneda de mayor denominación publicada por el Banco Central de Venezuela.

Se sancionará el vehículo incluso si el conductor se encuentra dentro del mismo.

Si el vehículo es encontrado estacionado incorrectamente y el conductor no está presente, el vehículo será removido de la vía por las autoridades.

