En video: Policías reparten flores con un hermoso mensaje a mujeres en las calles de Caracas

La Policía de Caracas impulsó una campaña en las calles capitalinas con el fin de enviar un mensaje de seguridad y protección a la mujer, así como en rechazo a la violencia de género.

A través de sus redes sociales, el organismo publicó un video en el que se logran ver a diferentes funcionarios policiales acercarse a mujeres para ofrecerles una flor y dar el respectivo mensaje.

"Si en algún momento usted sufre algún tipo de violencia, cuente con la Policía de Caracas", señalaron los policías al acercarse a las mujeres.

En respuesta, las mujeres que recibieron las flores se mostraron receptivas con el mensaje enviado.

"En la Policía de Caracas trabajamos cada día por una ciudad más segura, libre de violencia, con respeto a los derechos de las mujeres, porque cuando una mujer está segura toda la comunidad crece", indicó el organismo a través de su cuenta de Instagram.

Números de organismos públicos para denunciar violencia de género

Línea de Atención a la Mujer (INAMUJER): Marca el código 0800-MUJERES (o 0800-685-37-37 ). Esta es la línea nacional de información, contención emocional y referimiento a las autoridades competentes.

Emergencias Nacionales (VEN 911).

Ministerio Público (Fiscalía General): Llama al 0800-FISCA-00 (o 0800-347-22-00 ).

CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas): Puedes comunicarte con las sedes regionales, como la División de Atención a la Violencia contra la Mujer en Caracas, a través del 0212-576.87.19.

Movilnet: Los usuarios de esta operadora pueden intentar marcar *122 o *112 (de acuerdo con la zona) para servicios de contención que a menudo están vinculados a la red de INAMUJER.

