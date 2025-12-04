Caos por nieve en Illinois: ¿Qué pasará con tu examen de manejo este mes?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Illinois anunciaron una medida preventiva que impacta a miles de residentes que tenían previsto obtener su licencia de conducir en diciembre.

La oficina del secretario de Estado confirmó la suspensión temporal de todas las pruebas de manejo debido a las condiciones extremas que afectan las carreteras, cubiertas en muchos tramos por hielo y nieve, lo que representa un riesgo elevado para los aspirantes y para el personal del DMV.

Pruebas suspendidas y advertencias al público

El aviso se difundió a través de redes sociales oficiales, donde el secretario de Estado informó que los establecimientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no realizarán exámenes de manejo hasta nuevo aviso.

La decisión responde a temperaturas inusualmente bajas que mantienen las vías estatales en condiciones peligrosas.

La suspensión se aplica a prácticamente todo Illinois, y hasta ahora no existe una fecha confirmada para reanudar las evaluaciones.

Por ello, las autoridades exhortaron a los automovilistas a comunicarse previamente al 800-252-8980 para verificar si la oficina más cercana permanece abierta y si realiza trámites presenciales.

El anuncio ha generado preocupación entre los solicitantes, especialmente entre quienes necesitan obtener su licencia por primera vez o renovar mediante prueba práctica obligatoria.

La medida, sin embargo, busca evitar accidentes durante maniobras que podrían resultar peligrosas en superficies congeladas.

Costos, vigencias y restricciones adicionales en invierno

La ley estatal establece que los conductores deben aprobar tres etapas para obtener la licencia: prueba teórica, evaluación visual y examen de manejo. Las tarifas en 2025 varían por edad:

18 a 20 años: US$5

21 a 68 años: US$30

69 a 80 años: US$5

81 a 86 años: US$2

87 años o más: sin costo

La vigencia oscila entre dos y cuatro años, excepto para mayores de 87, quienes deben renovarla anualmente y presentar prueba de manejo.

Además, Illinois refuerza otra regla clave durante el invierno: está prohibido dejar el auto encendido sin supervisión para calentarlo.

NBC Chicago advierte que la práctica, además de ilegal, facilita los robos de vehículos. Solo se permiten excepciones para sistemas de encendido remoto, siempre que el vehículo permanezca cerrado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube