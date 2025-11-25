¡Aproveche la nueva cobertura Medicaid! Illinois incluye visitas domiciliarias: verifica tu elegibilidad

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Cuidado de Salud y Servicios para la Familia (HFS) de Illinois ha anunciado una emocionante expansión en la cobertura de Medicaid.

Esta nueva política incluye servicios de visitas domiciliarias diseñados para apoyar a mujeres embarazadas, nuevas mamás y padres o cuidadores de niños pequeños.

Con esta medida innovadora, se busca mejorar activamente los resultados de salud materno-infantil y brindar un apoyo esencial a las familias durante esas etapas tan importantes del embarazo y la crianza temprana.

¿De qué trata la nueva cobertura de Medicaid?

El HFS ahora ofrece una variedad de servicios de visitas domiciliarias para pacientes elegibles de Medicaid.

Un equipo de profesionales de la salud realiza estas visitas directamente en el hogar de las familias.

El objetivo principal es promover la salud prenatal y posparto, educar a los padres sobre el desarrollo infantil, conectar a las familias con recursos comunitarios esenciales y crear un ambiente hogareño seguro y de apoyo.

Los servicios pueden variar según las necesidades, pero a menudo incluyen:

Evaluaciones de salud para la madre y el bebé.

Apoyo a la lactancia.

Consejos sobre nutrición y desarrollo infantil.

Conexión con servicios sociales y programas de apoyo.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

Este servicio está diseñado para los residentes de Illinois que tienen cobertura de Medicaid a través de programas como Moms & Babies o FamilyCare y que se encuentran en las siguientes situaciones:

Mujeres embarazadas (durante todo el embarazo).

Nuevas madres (hasta 12 meses después de dar a luz).

Padres o cuidadores principales de niños pequeños, especialmente aquellos que presentan factores de riesgo.

En general, la elegibilidad para Medicaid se basa en los límites de ingresos familiares en Carolina del Sur.

Por ejemplo, en el programa Moms & Babies, las mujeres embarazadas suelen calificar con límites de ingresos más altos (hasta el 213% del nivel federal de pobreza), mientras que para otros adultos y familias, el límite suele ser del 138%.

¿Cómo puedo solicitar el nuevo servicio de visitas domiciliarias del Medicaid?

Si eres residente de Illinois y estás interesado en recibir el beneficio de visitas domiciliarias, primero necesitas tener activa tu cobertura de Medicaid. Aquí te dejo los pasos clave para comenzar con la solicitud:

1. Verifica tu elegibilidad para Medicaid: Si aún no cuentas con Medicaid, puedes solicitarlo en línea a través del portal ABE.Illinois.gov o visitar tu Centro Local de Recursos Comunitarios y Familiares (FCRC) del Departamento de Servicios Humanos (DHS).

2. Comunícate con tu Plan de Salud Administrado (MCO): Una vez que estés inscrito en Medicaid y hayas elegido un plan (como Blue Cross Community Health Plans, Molina, etc.), es importante que llames directamente a tu Plan de Salud.

Las MCO son las encargadas de gestionar estos servicios de visitas domiciliarias.

3. Habla con tu proveedor: También puedes consultar a tu obstetra, pediatra o médico de cabecera para que te refieran a un programa de visitas domiciliarias que esté cubierto por Medicaid.

Si tienes preguntas generales sobre tu caso de Medicaid, no dudes en llamar a la Línea de Ayuda al Cliente de HFS al (800) 843-6154.

Este nuevo servicio es un gran paso para asegurar que las familias de Illinois reciban el apoyo necesario para criar niños sanos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



