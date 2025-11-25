Dónde abrir una cuenta si eres inmigrante en EEUU: conoce cuáles son las opciones de bancos que más se destacan

Suscríbete a nuestros canales

Los inmigrantes que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) deben saber que sí cuentan con entidades bancarias en las que pueden abrir cuentas para gestionar su dinero a pesar de su estatus migratorio.

Lo cierto es que algunos bancos ofrecen servicios adaptados para quienes no tienen documentos legales, aquellos que no pueden acceder a un número de Seguro Social (SSN) y que suele ser un requisito base para la apertura de cuentas bancarias en el país.

A continuación, presentamos una lista de bancos que combinan facilidad, ahorro y atención en inglés y en muchos casos con alternativas al español para los clientes inmigrantes.

Por ello, son las mejores opciones para aquellos que buscan integrarse al sistema financiero estadounidense con mayor facilidad y entendimiento de lo que está sucediendo con su dinero.

Lista de los mejores bancos a considerar si eres inmigrante en EEUU

En principio contamos con un top de cinco bancos destacados:

Chase: Con más de 5,000 sucursales y 15,000 cajeros automáticos, abre cuentas sin SSN ni ITIN, solo con pasaporte y comprobante de domicilio.

Su cuenta Chase Total Checking no cobra comisiones mensuales si se depositan $500 al mes.

Asimismo, ofrece transferencias internacionales gratuitas y es uno de los 7 mejores bancos para inmigrantes por este motivo.

Bank of America: Cuenta con sucursales en todo el país y permite abrir cuentas sin SSN, solo con ITIN o pasaporte.

Además, su cuenta SafeBalance Banking no cobra cuotas mensuales para menores de 25 años.

Por eso, es ideal para estudiantes internacionales, situándolo entre los 7 mejores bancos para inmigrantes.

Wells Fargo: Facilita el acceso a cuentas para inmigrantes aceptando documentos como pasaporte y matrícula consular y está presente en más de 20 países.

Además, cuenta con excelente atención en español, ayudando a eliminar barreras idiomáticas.

Citibank: este ofrece una amplia red de sucursales y servicios internacionales. Es uno de los más convenientes para inmigrantes que viajan frecuentemente.

Además, acepta varios documentos para abrir cuentas sin SSN o ITIN.

Capital One: Este se destaca por ser ideal ideal para quienes quieren evitar cargos, ya que no exige saldo mínimo ni cobra tarifas por mantenimiento.

Además, sus cuentas 360 Checking y 360 Savings pagan intereses y tienen una red grande de cajeros.

No obstante, tiene pocas sucursales físicas debido a su enfoque digital. Sin embargo, sigue siendo uno de los mejores bancos para inmigrantes por su enfoque en la accesibilidad.

Otros bancos que también son opciones atractivas

MyBambu: es un banco digital, 100% en línea. Está diseñado para inmigrantes y no tiene comisiones ocultas.

Es ideal para recién llegados no bancarizados.

Más específicamente, es una plataforma financiera móvil (una fintech) que se especializa en brindar acceso a servicios bancarios a personas que tradicionalmente están excluidas del sistema financiero tradicional en el país

Permite abrir una cuenta con identificación oficial y dirección en EEUU. Y es perfecto para quienes prefieren manejar su dinero desde el celular.

Además, aunque MyBambu es una fintech, los fondos de sus cuentas están asegurados por la FDIC hasta $250,000 USD a través de su banco socio (Community Federal Savings Bank, miembro de la FDIC).

Charles Schwab: ofrece una cuenta Investor Checking.

No cobra tarifas mensuales y reembolsa cargos de cajeros automáticos en todo el mundo.

Es ideal para quienes realizan muchas operaciones internacionales.

Aunque no es muy accesible parta inmigrantes recién llegados sin documentos.

