‘LA is Open’: sepa qué hay detrás del plan de impacto económico lanzado por la alcaldesa Bass

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, California, Estados Unidos (EEUU), ha decidido poner en marcha un plan para impulsar la recuperación de ciertos sectores de la economía local que se han visto afectados, descubre de qué se trata.

Se indica que la iniciativa, denominada ‘LA is Open’ una “campaña de recuperación” destinada a promover la industria turística, así como a apoyar a las pequeñas empresas afectadas por los incendios de enero.

El nombre no es al azar, es un indicativo de que Los Ángeles está abierto a los negocios, es resiliente y se encuentra listo para recibir a los visitantes de todo el mundo.

El lanzamiento de esta campaña no es independiente, está integrada y le das visibilidad a otros programas que tienen el mismo objetivo, como Shop LA, Dine LA y Discover LA.

Impulso y objetivos de ‘La is Open’

Se ha dado a conocer que ‘LA is Open’ es maneja por la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC), el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del condado, el Departamento de Desarrollo Económico y Laboral de Los Ángeles y la Fundación Comunitaria de California.

Desde LAEDEC señalan que la campaña de recuperación refleja la “determinación colectiva” de la región para resurgir con más fuerza que nunca tras un año difícil.

La campaña tiene varios enfoques:

Busca aumentar la confianza en los negocios de Los Ángeles y estimular el comercio, especialmente para las pequeñas empresas afectadas.

La campaña es parte de los esfuerzos de la alcaldesa Bass para preparar la ciudad para los próximos grandes eventos internacionales, como:

- Copa Mundial de la FIFA 2026

- Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028

Se lanza como una potente campaña de recuperación en todo Estados Unidos para reavivar el turismo.

Pero que no es solo eso, sino que también se refiere a una renovación más integra, que demuestra la resiliencia, la creatividad y las oportunidades que hacen de Los Ángeles un lugar único en el mundo,

Destacan la existencia y funcionamiento de joyas vecinales como Olvera Street, Grand Central Market, Little Ethiopia y más, refiriéndose a museos, playas, parques y mucho más.

Bass asegura que la campaña envía un mensaje claro de que Los Ángeles está abierto a los negocios y listo para dar la bienvenida a todos de vuelta a LA para que exploren todo lo que nuestra vibrante ciudad tiene para ofrecer.

Por último, la iniciativa incluye la creación de "ProcureLA" en asociación con el Pacific Asian Consortium in Employment (PACE).

Este programa proporciona a las empresas listas para oportunidades de adquisición:

- Consultas y formación individuales.

- Asistencia con la certificación, el desarrollo de propuestas y el registro en portales de adquisiciones.

Para más información visite: Los Ángeles está Abierto | Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles.

