Inmigración en la mira: el nuevo estado de EEUU que enfrentará la amenaza de gran despliegue de redadas

Ni la proximidad de Acción de Gracias ni la inminente llegada de época festiva navideña detienen a la administración de Donald Trump, Estados Unidos (EEUU), en continuar en su cruzada por ir tras los inmigrantes.

Se trata de un supuesto plan denominado “Swamp Sweep”, o “Barrido en el pantano” el cual tiene como objetivo desplegar alrededor de 250 agentes migratorios para arrestar a unas 5.000 personas en el sureste de Luisiana y Mississippi.

La acción estaría llevándose a cabo en las próximas semanas y tendría una duración de aproximadamente dos meses, esto según documentos filtrados, que obtuvo la cadena de noticias AP.

De hecho, esta medida migratoria ya tendría fecha, según la información tendría previsto arrancar el 1ro de diciembre, aunque se desconoce si esta filtración pueda llevar a un adelanto o atraso de las operaciones.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional declinó comentar sobre la operación. “Por la seguridad y protección de las fuerzas del orden, no anunciaremos posibles operaciones”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin.

Detalles sobre el próximo operativo migratorio

Señalan que en el caso de Luisiana, la operación se desarrolla en el terreno del gobernador republicano Jeff Landry, el cual es un cercano aliado de Trump el cual ha transformado la política estatal para que se alinee con la agenda de aplicación de la ley de la Casa Blanca.

Lo cual podría caldear los ánimos de quienes se oponen a estas políticas, se prevé que el aumento de la presencia federal en labores de aplicación de la ley podría provocar un choque con las autoridades de la liberal Nueva Orleans, quienes han resistido las redadas federales.

Y como ha sucedido en muchos otros estados, en dónde se ha terminado con la larga lista de detenidos, inmigrantes indocumentados, temporales o incluso ciudadanos americanos.

Más específicamente, los equipos de la Patrulla Fronteriza están preparándose para desplegarse en vecindarios y centros comerciales en todo el sureste de Luisiana.

Desde Nueva Orleans a través de las jurisdicciones de Jefferson, St. Bernard y St. Tammany y tan al norte como Baton Rouge.

Pero, además se prevé actividad adicional en el sureste de Mississippi.

De hecho, también se ha revelado que se espera que los agentes lleguen a Nueva Orleans el viernes para comenzar a preparar equipos y vehículos antes del feriado de Acción de Gracias, según las personas familiarizadas con la operación.

De hecho, señalan que las autoridades federales han conseguido una red de sitios de preparación: una parte de la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans ha sido designada como un puesto de mando.

Mientras que en una base naval a 9,2 kilómetros (5 millas) al sur de la ciudad se almacenarán vehículos, equipos y miles de kilogramos (libras) de municiones “menos letales”, como gas lacrimógeno y bolas de pimienta.

El Departamento de Seguridad Nacional también ha solicitado usar la Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval de Nueva Orleans por hasta 90 días a partir de este fin de semana, según AP.

La cara al frente de “Swamp Sweep”

Además, se indica que el comandante de la Patrulla Fronteriza elegido para dirigir la operación en Luisiana es Gregory Bovino, personaje que se ha convertido referencia del gobierno para las ofensivas de inmigración a gran escala, con múltiples críticas sobre las tácticas utilizadas tras su paso.

Recordemos que, en Chicago, Bovino recibió una infrecuente reprimenda pública de un juez federal que lo acusó de engañar a la corte sobre las amenazas planteadas por los manifestantes y de usar gas lacrimógeno y bolas de pimienta sin justificación durante un caótico enfrentamiento en el centro.

Así como ha dejado criticas el paso de su equipo en otros estados, como Los Ángeles y ahora en Charlotte, en dónde se ha ejecutado el más reciente despliegue, en dónde agentes federales han recorrido iglesias, supermercados y complejos de apartamentos.

La participación directa de Bovino podría estar revelando que el gobierno considera a Luisiana como una prioridad importante de aplicación de la ley.

