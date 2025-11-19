Latinos de sangre, estadounidenses de corazón: la inmensa cifra de la comunidad hispana en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La población latina en Estados Unidos, lejos de ser un "gigante dormido", alcanza un récord de más de 68 millones de personas en 2024, constituyendo cerca del 20% de la población total del país y consolidándose como la minoría racial más numerosa.

Este crecimiento dinámico, impulsado más por los nacimientos (722.000 entre 2022-2023) que por la migración (437.000 en el mismo período), redefine el panorama cultural y económico nacional.

Según un trabajo especial de CNN, históricamente, el origen mexicano lidera el grupo con 38,9 millones de personas (11,5 % de la población total de EEUU) en 2024.

Le siguen los puertorriqueños con 6,1 millones y los cubanos con 2,9 millones. Los estados de California, Texas y Florida son los principales epicentros de la comunidad.

Estos estados albergan la mayor concentración de latinos; de hecho, en Texas, los 12,6 millones de hispanos superan a la población blanca, convirtiéndose en el grupo demográfico más grande del estado.

A pesar de una fuerte conexión con Estados Unidos, donde muchos latinos se han formado y progresado, la comunidad mantiene vivas las tradiciones de sus países de origen.

La gastronomía es un área importante donde la influencia latina es palpable: la comida mexicana, por ejemplo, se sirve en uno de cada diez restaurantes en todo el país.

Adicionalmente, las festividades y las costumbres de sus naciones se conservan con orgullo, desde la celebración del Día de Muertos y la Nochebuena el 24 de diciembre con platillos tradicionales, hasta el consumo diario de arepas, pupusas o gallo pinto.

Este arraigo cultural coexiste con el hecho de que la comunidad es notablemente joven, con una edad media de 30 años, frente a los 39 años de la población general. Este factor es fundamental para comprender el impacto futuro de esta comunidad en la fuerza laboral, la política y la cultura del país.



