Estudiante de Boston celebra redada en un autolavado: insistió por meses para que los agentes visitaran el local

Suscríbete a nuestros canales

Un estudiante universitario de Boston se jactó públicamente de haber denunciado a inmigrantes que trabajaban en un autolavado en Massachusetts, lo que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a realizar una redada con la detención de nueve trabajadores.

Zac Segal, presidente de un colectivo de republicanos en la Universidad de Boston, presumió en la red social X (anteriormente Twitter) sobre su insistencia, afirmando: "Llevo meses llamando a ICE, finalmente respondieron mi petición".

Este acto provocó una fuerte controversia y atención mediática sobre el rol de ciudadanos particulares en la aplicación de la ley migratoria.

La acción del joven resultó en un operativo repentino y coordinado del ICE, subrayando la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados ante este tipo de denuncias según noticiero Telemundo.

Impacto

La operación del ICE generó gran impacto emocional en las familias afectadas. José Ayala, familiar de tres de los detenidos, describió la redada como una sorpresa por la forma en que los agentes llegaron de golpe y se llevaron a varias personas.

Ayala criticó fuertemente la acción del estudiante, calificando a quienes actúan de esta manera como "personas sin corazón", especialmente porque desconocen si los arrestados son o no criminales.

Este caso pone de relieve la tensión y el debate social que rodea a la inmigración y los métodos de vigilancia.

El evento demuestra que la colaboración ciudadana, incluso de forma individual, es un factor importante en los operativos del ICE en comunidades donde residen personas indocumentadas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.