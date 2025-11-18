ONU ofrece sus "buenos oficios" para mediar entre Venezuela y Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó su opinión a favor de establecer un diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.

Para ello, ofreció sus "buenos oficios", a pesar de que ninguna de las dos naciones ha dado señales de querer que la organización internacional se "involucre" en su disputa como mediadora.

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, respondió hoy a preguntas sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reiterado en tres oportunidades su disposición a conversar con Nicolás Maduro.

"Hemos dejado claras nuestras preocupaciones /...). Queremos asegurarnos de que no hay una escalada dentro ni alrededor de Venezuela y que todas las acciones cumplen con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó Haq respecto a las declaraciones de Trump.

El portavoz no aclaró si el secretario general de la ONU, António Guterres, ha tratado con funcionarios de EEUU sus potenciales acciones en Venezuela, pero expresó disposición a mediar diplomáticamente teniendo en cuenta que el presidente venezolano, ha manifestado voluntad de dialogar.

