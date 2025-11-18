Hallazgo trágico en Baja California: ¿Qué llevó al youtuber Mikey Rijavec a su destino final?

Suscríbete a nuestros canales

El pescador y creador de contenido Mikey Rijavec, muy querido en la comunidad de Ocean Beach, fue hallado sin vida tras casi una semana de intensa búsqueda en aguas de Baja California, un desenlace que familiares, amigos y seguidores calificaron como profundamente doloroso.

Las autoridades de México y Estados Unidos desplegaron recursos marítimos, aéreos y voluntarios para localizar al joven de 33 años, cuya última comunicación ocurrió el 11 de noviembre durante una excursión de pesca a ocho millas de la costa.

Un operativo masivo que no logró rescatarlo a tiempo

Rijavec pidió ayuda por radio cuando la lancha que pilotaba presentó una avería en el motor. Otros pescadores que se encontraban cerca intentaron guiarlo por teléfono para reparar la falla, pero la llamada se cortó abruptamente, lo que encendió las alarmas entre la comunidad pesquera.

La Marina mexicana, la Guardia Costera de Estados Unidos y decenas de propietarios de embarcaciones privadas iniciaron una búsqueda contrarreloj por mar y aire.

Las autoridades recuperaron la embarcación de 14 pies a cinco millas de la costa, aunque el motor ya no estaba y tampoco se encontró al pescador.

La operación continuó durante días hasta que el domingo, cerca de San Cristóbal en Baja California Sur, fue localizado el cuerpo del joven navegante, según una actualización compartida en la página de GoFundMe creada para apoyar a su familia.

Profunda tristeza entre amigos y seguidores

La noticia impactó a quienes lo conocían y seguían su trabajo en redes sociales. Phil Friedman, pescador, podcaster y amigo cercano, confirmó que el padre de Rijavec le comunicó el hallazgo.

“Es un aventurero. Siempre va más allá de los límites. Eso es parte de lo que nos encanta de él”, expresó visiblemente afectado.

Mientras continúa el proceso de repatriación y apoyo a la familia, cientos de mensajes de condolencias han inundado las redes, recordándolo como un apasionado del mar, un compañero solidario y un creador que inspiró a muchos con sus travesías.

