Redada en California: agentes del ICE arrestan a trabajadores indocumentados en un autolavado en Carson

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) sorprendió a los trabajadores del Carson Car Wash alrededor de las 10:30 a.m. en California.

Según una reseña de Telemundo, las cámaras de seguridad del negocio grabaron el momento en que varios agentes federales de inmigración, a bordo de varios vehículos, irrumpieron en el lugar.

Los trabajadores intentaron escapar, pero al menos seis de ellos fueron detenidos por las autoridades, durante el operativo.

¿Qué declaró un familiar de los arrestados?

Fernando Ibáñez, un familiar de uno de los detenidos, declaró que su hermano Juan Daniel, de 30 años y originario de Guatemala, fue uno de los arrestados.

Horas después, confirmó que lo trasladaron a un centro de detención de inmigración en Los Ángeles. “Lamentablemente, hoy le tocó a él. Es algo que no esperábamos”, dijo Ibáñez.

¿Qué opinan los testigos del operativo del ICE?

Testigos del operativo aseguran que los agentes federales no mostraron una orden judicial para realizar la redada.

"Todo está mal. Ellos estaban trabajando, no estaban robando", dijo una familiar de otra de las víctimas.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo.

¿Cuál es la situación de los arrestados?

La situación de los arrestados es incierta. Fernando Ibáñez dijo que su hermano era el sostén de su familia y que su madre necesita sus medicinas.

“Mi mamá está un poco mal de salud y luego con esto se nos complica mucho”, agregó. La comunidad de Carson espera la pronta liberación de los trabajadores.

