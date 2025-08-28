Ni para ver el GPS: lo que ahora prohíbe la ley en California a los conductores

Suscríbete a nuestros canales

La nueva interpretación legal en California deja claro que cualquier uso manual del celular al volante puede derivar en una multa a conductores, incluso si solo se trata de revisar un mapa o cambiar la música.

Una sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Distrito estableció que no importa la intención: sostener el teléfono en la mano mientras el vehículo está en movimiento es suficiente para infringir la ley, destaca Mundo Deportivo.

Durante años, miles de automovilistas defendieron la práctica alegando que “solo estaban mirando la pantalla” o “ajustando una canción”, creyendo que las sanciones aplicaban únicamente a quienes enviaban mensajes o realizaban llamadas.

Uso del celular, bajo cero tolerancia

Sin embargo, el reciente fallo judicial eliminó esa interpretación. Según la Best Online Traffic School, basta con tener el dispositivo en la mano para recibir una infracción, aunque no se esté interactuando con la pantalla.

Las sanciones comienzan en 20 dólares para la primera falta, pero en casos repetidos o agravados pueden escalar hasta 50 dólares.

El objetivo, según las autoridades, es reducir las distracciones que han provocado un aumento significativo de accidentes de tránsito en las carreteras del estado.

Seguridad vial como prioridad

El fallo responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial. Expertos señalan que una fracción de segundo de distracción puede ser suficiente para desencadenar una tragedia.

La corte también enfatizó que mirar la pantalla de un celular que no está en un soporte representa un riesgo que la ley no puede ignorar.

La recomendación oficial es clara: los conductores deben configurar la ruta, ajustar la música y colocar el teléfono en un soporte antes de arrancar. Una vez en movimiento, no deben tocarlo.

Para los millones de latinos que conducen en California, el mensaje es directo: la mejor manera de evitar una multa a conductores y un posible accidente es mantener las manos en el volante y los ojos en la vía.

