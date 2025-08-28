California: este condado aprueba millonaria inversión para asistencia legal a inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Los legisladores del Condado de Orange, California, han destinado $1,5 millones en fondos para un programa que proporcionará servicios de asesoría legal a los inmigrantes.

Esta iniciativa busca garantizar que las personas que enfrentan procesos de deportación tengan acceso a una representación legal adecuada, un factor crucial que a menudo determina el resultado de sus casos.

Carlos Perea, un mexicano que llegó al país siendo un niño, expresó: “Muchos de nosotros no teníamos dinero para pagar esos costos de un abogado para hacer la aplicación de Daca”.

Perea compartió su experiencia personal, revelando que él mismo enfrentó los desafíos del sistema de inmigración. Como beneficiario de la asistencia legal, él sabe de primera mano la importancia de estos servicios.

"Fui uno de los beneficiarios de la asistencia legal de una de las organizaciones que hoy se encuentran aquí, el Public Law Center," declaró Perea.

Asimismo, explicó que el costo de solicitar el DACA era una barrera significativa, destacando la necesidad de este tipo de ayuda.

Su historia personal subraya por qué la inversión en apoyo legal para los inmigrantes es una causa que resuena profundamente en él.

El impacto de la representación legal en inmigrantes de California

Investigaciones y estudios han demostrado repetidamente que la representación legal aumenta significativamente las posibilidades de que un inmigrante gane su caso.

Los abogados pueden ayudar a identificar las formas de alivio de la deportación, como el asilo, las visas U para víctimas de crímenes, o la cancelación de la deportación.

Al proporcionar asesoría legal, el condado no solo está ayudando a los inmigrantes individuales, sino que también está promoviendo la equidad y la justicia en el sistema legal en general. La inversión de $1,5 millones subraya la importancia de este apoyo.

Este fondo para inmigrantes es el primero en implementarse en California

El supervisor del 2.º distrito, Vicente Sarmiento, describió el Fondo de Libertad para Inmigrantes y Refugiados del condado de Orange como una iniciativa pionera.

Detalló que el fondo combina estratégicamente recursos públicos y privados para ofrecer un apoyo integral a las familias inmigrantes.

"Estamos usando fondos públicos y privados para obtener recursos, abogados y educación para las familias inmigrantes que están navegando el proceso legal", afirmó Sarmiento.

De este modo, subrayó que, si bien los fondos públicos son a menudo limitados, las organizaciones filantrópicas pueden aportar una cantidad significativa de dinero para complementar la ayuda.

Sarmiento señaló que las organizaciones donaron $1 millón, mientras que el distrito contribuyó con $500.000. El distrito 2, que abarca Santa Ana, Anaheim y Garden Grove, es uno de los más impactados por los operativos de inmigración en el condado, por lo que esta colaboración es especialmente importante para sus residentes.

