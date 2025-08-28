Dijo que se la llevó ICE y apareció muerta: el enigma de la peruana que desapareció en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Sheylla Gutiérrez desapareció tras comunicarse por última vez con su madre desde Estados Unidos, país al que viajó en 2023 con su esposo y sus tres hijos, en busca de nuevas oportunidades.

Días después, su cuerpo fue hallado en un lugar boscoso, mientras el hombre que dijo que se la había llevado ICE regresó con los niños a Perú.

La información fue recopilada a partir del portal web especializado que dio seguimiento al caso y confirmó detalles claves sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Sheylla.

Versiones contradictorias y hallazgo del cuerpo

Desde que desapareció, la familia denunció la ausencia de la mujer ante las autoridades locales. El esposo aportó diferentes versiones sobre lo ocurrido: desde una supuesta detención por parte de ICE hasta alegatos sobre un accidente o que ella se había ido con otro hombre.

Estas inconsistencias despertaron sospechas. Finalmente, el cuerpo de Sheylla fue encontrado en un bosque cercano a donde residían, presentando heridas de arma blanca según el informe preliminar de la oficina forense.

Acusaciones y proceso de extradición

Las autoridades estadounidenses identificaron a Josimar Cabrera, esposo de Sheylla, como el principal sospechoso del homicidio. Mientras el hombre se entregaba a Interpol en Perú, el fiscal de Los Ángeles inició procedimientos para su extradición con miras a que enfrente cargos formales.

Cabrera fue liberado brevemente en Perú y sus abogados sostienen que es inocente, pero permanece bajo custodia a la espera del proceso legal.

La familia de Sheylla permanece en Perú, cuidando a sus hijos y luchando para que se concrete la repatriación de sus restos y se haga justicia por la muerte de esta mujer que había buscado un mejor futuro en Estados Unidos.

