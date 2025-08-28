Escena del crimen en asilo de Miami: de esta horrible manera un anciano le quitó la vida a su compañero de cuarto

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Miami acudió a un centro de vida asistida en Flagami, conocido como 'Princess Gardens'. Los oficiales respondieron a una llamada por una pelea entre dos hombres.

Según una reseña de Telemundo, al llegar al lugar de los hechos el personal de rescate encontró a las víctimas y las trasladó a un hospital.

Uno de los hombres, el presunto agresor, Jerome John Babij, fue puesto bajo custodia policial.

¿Qué declaró el anciano y por qué el delito?

Según el informe de arresto, Jerome John Babij, de 79 años, estranguló a su compañero de cuarto en su habitación.

Los testigos del crimen dieron aviso a la policía. Babij alegó que la víctima había sacado una pistola, pero los detectives no encontraron el arma durante un registro en la propiedad.

¿Cuál es la situación judicial del detenido?

Jerome John Babij compareció ante un tribunal. La jueza no le otorgó una fianza, por lo que el anciano permanecerá detenido mientras enfrenta el cargo de asesinato en segundo grado.

La noticia del homicidio ha sorprendido a los vecinos, quienes lo describen como un hecho inesperado.

¿Qué opinan los vecinos en la zona?

Los residentes del vecindario de Flagami se mostraron sorprendidos por lo que ocurrió en el centro de vida asistida.

"Da miedo, sabiendo que una muerte ocurrió a dos casas de donde vives. Es una lástima", dijo una de las vecinas. El incidente ha causado preocupación en la comunidad.

