Sexagenario muere tras caer por las escaleras de un edificio: bomberos revelan detalles del caso

Un hombre de 64 años de edad murió trágicamente tras sufrir un percance dentro del edificio donde residía, en la calle Comercio entre calles Sol y Monzón de Coro, parroquia San Antonio del municipio Miranda del estado Falcón.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, el sexagenario falleció en horas de la tarde de este martes.

El sexagenario falleció tras caer por las escaleras de un edificio

Se pudo conocer que la víctima cayó por las escaleras del edificio Papantonio, ubicado en la calle Comercio entre calles Sol y Monzón de Coro, según reportes de l Cuerpo de Bomberos.

El sexagenario quedó identificado como Héctor Manuel Arteaga Rivero, quien tropezó cuando descendía del piso cuarto al tercero. El accidente ocurrió pasadas las dos de la tarde de este martes.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Coro acudieron al lugar del lamentable suceso con intenciones de prestarle atención prehospitalaria al afectado; sin embargo cuando llegaron, el sexagenario ya se encontraba sin vida.

Bomberos revelaron las causas de la muerte

El informe de los rescatistas indicó que el adulto mayor sufrió un severo traumatismo craneal, el cual le causó la muerte.

Por tratarse de un caso de averiguación muerte, la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas asumió las averiguaciones del suceso.

Se espera mayor información sobre este trágico hecho.

