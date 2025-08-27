Asesinato de Génesis Medina: aplican severa sanción a funcionarios del Cicpc implicados en el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Los dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) implicados en el violento asesinato de la joven Génesis Medina recibieron una severa sanción tras una audiencia interna disciplinaria.

De acuerdo con el medio Yaracuy al Día, la audiencia se realizó en la sede del Conas Yaracuy, este martes, 26 de agosto. En el lugar se presentaron varias personas consideradas como pieza fundamental en la investigación, así como el equipo de la Oficina Administrativa de la Secretaría del Consejo Disciplinario Central del Cicpc, el cual se movilizó desde Caracas.

Destituyen a funcionarios del Cicpc por asesinato de Génesis Medina

El encuentro se realizó en cumplimiento de las reglas internas de la institución policial, en cuanto funcionarios vinculados con hechos delictivos.

Los funcionarios quedaron destituidos de los cargos que ejercían, como asistente administrativo en el área de criminalística del organismo, en la delegación municipal San Felipe. Ante la decisión de las autoridades policiales, ya no se les cataloga como agentes de la policía científica.

El cuerpo de Génesis Medina se localizó el día 4 del presente mes, dentro de una finca en Veroes, estado Yaracuy.

Este lunes se cumplieron 22 días del lamentable hallazgo. Funcionarios del Conas continúan con la investigación del caso, la cual incluye interrogatorios a personas cercanas a los detenidos y a otras que mantuvieron contacto con ellos antes y después del asesinato de la joven.

Además, los investigadores realizan el rastreo telefónico para recolectar mayores pistas sobre este crimen.

Los hechos

Medina desapareció el pasado 2 del agosto y fue localizada sin vida dos días después, su cuerpo estaba enterrado en una finca ubicada en el sector Carbonero, municipio Veroes.

La víctima sufrió varios golpes en todo el cuerpo, por parte de sus agresores, quienes la maniataron y amordazaron antes de asfixiarla.

La última vez que se le vio con vida, Medina abordó una camioneta que era conducida por uno de los funcionarios del Cicpc, quien la buscó al frente de uno de los locales comerciales que estaban a su cargo. Posteriormente, el hombre la llevó hasta un hotel.

Tras asesinarla, el agresor la enterró en la finca. Contó con la ayuda de su hermano y otro funcionario para cometer el crimen.

