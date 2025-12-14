Cierre de semana en la LVBP: los cuatro juegos para este domingo 14 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La LVBP tendrá una intensa actividad este domingo 14 de diciembre, con cuatro enfrentamientos que prometen movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Duelos para este domingo

La acción comenzará temprano con un doble choque:

2:00 p.m.: Bravos de Margarita vs. Tiburones de La Guaira.

4:00 p.m.: Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui.

A partir de las 5:00 p.m., los juegos clave tomarán el centro de atención:

5:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia.

6:00 p.m.: Leones del Caracas vs. Cardenales de Lara.

Los aficionados se preparan para un domingo de béisbol de alto nivel, clave para la recta final de la temporada regular.

