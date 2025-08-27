Tragedia en Valencia: bombero es arrollado por una grúa y así se despiden sus compañeros

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes 26 de agosto, un bombero del estado Carabobo, circulaba en su moto por la entrada de Los Naranjillos, en Guacara, cuando sufrió un accidente de tránsito.

De acuerdo a los reportes, cerca de las 2 de la tarde el conductor de una grúa impactó contra el oficial, quedando este detenido por el deceso.

La víctima, identificada como José Leonardo Márquez sufrió un traumatismo torácico abdominal, que lo dejó sin vida de manera inmediata.

La alerta acerca del suceso no tardó en llegar a la estación de los Bomberos de Guacara, donde Márquez laboraba como jefe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios y Otros Siniestros.

De inmediato salieron unidades al sitio, pero esta vez, la conmoción y el dolor arropaba a quienes debieron atender el siniestro.



"No se cómo pasó. Yo solo agarré a mi muchacho y me lo traje", dijo un superior al trasladar a Márquez a la morgue de Valencia.

Efectivos bomberiles de distintos cuerpos y familiares se reunieron en las Instalaciones de para acompañar el cuerpo del fallecido, mientras realizan los respectivos papeleos.

