En imágenes: atienden incendio en una vivienda multifamiliar en El Paraíso

El director del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), informó a traves de la red social Instagram que la tarde de este martes 26 de agosto, se registró un incendio en una vivienda en la Parroquia El Paraíso del municipio Libertador.



El suceso, se originó en una vivienda multifamiliar adyacente a la funeraria La Central, específicamente en el área de dormitorios, resultando los mismos en pérdida total, con afectación en áreas de sala y cocina.

Efectivos del CBC, realizaron las labores de extinción de las llamas, evitando su propagación a Zonas contiguas, activando de igual manera el Investigador de Guardia.

