Ataque mortal: mujer asesina a su esposo con ácido sulfúrico

Una mujer del estado de Florida, en Estados Unidos, identificada como Chuanying He (50), atacó a su esposo Robert Heyden (65) con ácido sulfúrico mientras dormía en su residencia en la ciudad de New Port Richey.

De acuerdo con reportes policiales, He confesó que aprovechó que su pareja se encontraba durmiendo para perpetrar el mortal ataque y luego lo dejó encerrado a su suerte en la habitación, bloqueando la puerta con madera y cables, refiere People en Español.

La policía arribó al lugar de los hechos, en la comunidad de Briar Patch, alrededor de las 5:15 pm del pasado jueves 21 de agosto, luego de recibir una llamada de la misma victimaria.

Allí se encontraron con una escalofriante escena del crimen, en la que un hombre gritaba de dolor y suplicaba por ayuda desde el interior de una habitación, por lo que lo trasladaron vía aérea al Hospital General de Tampa, donde murió este lunes.

De acuerdo con información policial, la mujer afirmó que esta no era la primera vez que intentaba asesinarlo.

La pareja, que se casó en agosto de 2024, se encontraba en medio de su proceso de separación y él había solicitado la posesión exclusiva de la vivienda, por lo que ambos tenían una audiencia judicial el día siguiente del ataque, según el citado medio, reseñó Unión Radio.