Operativo del Cicpc: hombre vendía vida salvaje en 50 dólares por Facebook 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la detención de un hombre que vendía vida salvaje en 50 dólares por Facebook.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento.

¿Cuál era el modus operandi del hombre que vendía vida salvaje en 50 dólares por Facebook?

Rico precisó que, tras un trabajo de campo llevado a cabo por la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, ejecutaron la aprehensión de un individuo que se dedicaba a la venta de hurones, erizos africanos y pericos, a través de la red social Facebook.



Se pudo conocer que Kenny José Pérez García (40) se encontraba ofreciendo a la venta dos ejemplares de erizos africanos por 50 dólares cada uno.

Ante ello, se logró ubicar la vivienda del implicado, donde se recuperaron otros ejemplares de la misma especie.



Una vez en el sitio, también se ubicaron hurones y pericos, los cuales fueron rescatados en conjunto con la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo, quienes acudieron con un veterinario, quien se encargó de realizar un chequeo primario, verificando el estado de salud de cada especie.



Mientras que el hombre quedó puesto a disposición del Ministerio Público.

