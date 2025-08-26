“Lo maté y no me arrepiento”: la cruel confesión de joven que asesinó y desmembró a su compañero de cuarto

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes enfrentan cargos por el violento asesinato de su compañero de habitación, quien estaba desaparecido desde el pasado 26 de julio.

Los reportes iniciales del caso indicaron que los implicados mataron y desmembraron al joven exmilitar Matthew McLaughlin y luego intentaron deshacerse del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en el estado de Nuevo México (Estados Unidos). Por los hechos, dos jóvenes identificados como Rainor Joiner, de 23 años de edad, y David Degroat, de 22 años, quedaron bajo arresto y enfrentan cargos asociados al crimen.

Confesó su responsabilidad en el asesinato del exmilitar

De acuerdo con la información que compartió el medio local KOB4, los acusados admitieron su responsabilidad en el asesinato de su compañero.

Los agresores quedaron detenidos el pasado domingo por agentes del condado de Taos, quienes investigaban la denuncia de desaparición.

Durante un interrogatorio, Joiner confesó que le disparó a McLaughlin con un rifle y luego con una pistola.

Posteriormente, con la ayuda de Degroat, desmembró el cuerpo y metió sus partes en bolsas de plástico, para luego abandonarlas en una carretera.

Gabriel Ortiz, de la Oficina del Sheriff del condado de Travis, aseguró que Joiner no mostró "ningún remordimiento". El muchacho contó a las autoridades "exactamente lo que hizo, sin ninguna emoción".

"Yo lo hice, lo maté, y no me arrepiento", aseveró el presunto asesino.

Amenazó de muerte a su compañero para silenciarlo

El agresor confesó que cometió el crimen debido a que su compañero "hablaba mal" de él, consumía droga y llevaba desconocidos a la casa.

Asimismo, admitió que amenazó a Degroat con matarlo si no lo ayudaba a deshacerse del cuerpo o si lo delataba.

Posteriormente, condujo a los oficiales hasta las bolsas con los restos de McLaughlin.

McLaughlin, de 25 años de edad, se había mudado con Rainor y David a principios de este año. Los tres fueron compañeros de unidad en el Ejército, en Fort Benning (Georgia).

Los jóvenes presentaban órdenes de detención activas por deserción. De acuerdo con Ortiz, es probable que su asesinato haya ocurrido el 25 de julio.

