Crimen

La discusión fatal: un hombre asesina a su padre en Unare y confiesa la escalofriante espera

Las pesquisas determinaron que posee un registro policial por actos lascivos

Por Genesis Carrillo
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 11:32 pm

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el homicidio de Lino Rafael Velásquez Camacaro (69), asesinado en horas de la mañana del pasado 22 de agosto, en la parroquia Unare, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. 

De acuerdo con el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, por este crimen detuvieron a Gerson Daniel Velásquez Rodríguez (29), hijo de la víctima.

“Las investigaciones de campo, experticias técnico científicas y entrevistas, determinaron que el lamentable hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector El Llanito. Las pesquisas dieron a conocer que la madre del detenido salió de la vivienda y este aprovechó la oportunidad para iniciar una discusión con su padre, la cual se tornó violenta”, explicó. 

Agregó que durante la discusión, el agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca tipo cuchillo y lo golpeó con un objeto contundente (piedra), causándole la muerte de manera inmediata, esto motivado a problemas de índole personal con su padre.

En el procedimiento de detención, los funcionarios colectaron como evidencias el cuchillo y la piedra utilizados para cometer el delito.

“Las pesquisas determinaron que el detenido tiene una condición de salud y posee un registro policial por actos lascivos”, agregó Rico. 

El caso quedó a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

