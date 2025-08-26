Salud

Impactante ataque de abejas: 13 trabajadores heridos en Táchira

Por Yasmely Saltos
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 10:07 pm
Según información suministrada por Protección Civil Táchira, la cuadrilla de Control de vegetación de Corpoelec y Corpotáchira, fueron atacados por las abejas, lo que requirió que los socorristas se trasladaran hasta el lugar.

De acuerdo al reporte al menos 13 trabajadores de Corpoelec y Corpotáchira, resultaron lesionados tras ser alcanzado por un enjambre de abejas africanas mientras realizaban labores de mantenimiento en el peaje Cipriano Castro del municipio Torbes, estado Táchira.

Los afectados sufrieron múltiples picaduras y fueron trasladados al CDI de la localidad para recibir atención médica.

 

