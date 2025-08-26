Impactante ataque de abejas: 13 trabajadores heridos en Táchira

Suscríbete a nuestros canales

Según información suministrada por Protección Civil Táchira, la cuadrilla de Control de vegetación de Corpoelec y Corpotáchira, fueron atacados por las abejas, lo que requirió que los socorristas se trasladaran hasta el lugar.

De acuerdo al reporte al menos 13 trabajadores de Corpoelec y Corpotáchira, resultaron lesionados tras ser alcanzado por un enjambre de abejas africanas mientras realizaban labores de mantenimiento en el peaje Cipriano Castro del municipio Torbes, estado Táchira.

Los afectados sufrieron múltiples picaduras y fueron trasladados al CDI de la localidad para recibir atención médica.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube