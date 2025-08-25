"Es la peor pesadilla de cualquier padre": detienen a educador con más de 100 videos de abusos contra niños

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 47 años de edad, quien laboraba como asistente escolar encargado del cuidado de alumnos con discapacidad, fue arrestado como sospechoso de poseer pornografía infantil.

Entre el material que poseía el acusado se encontraron miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños sometidos a abusos sexuales.

Alejandro Santos fue procesado en el Tribunal Federal de Brooklyn por posesión y transporte de la supuesta colección de archivos ilegales en su teléfono celular.

El educador trabajó con niños durante 23 años

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York detalló que el residente de El Bronx, quien trabajó durante 23 años para el Departamento de Educación (DOE) de la ciudad, también poseía imágenes de niños vestidos en aulas y otros entornos.

“Los detalles de los presuntos delitos de Alejandro Santos son una de las peores pesadillas de cualquier padre”, declaró Ricky Patel, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York.

El acusado trabajó con niños pequeños casi a diario durante 23 años, añadió el comunicado de las autoridades.

Santos fue detenido en el aeropuerto JFK el 15 de julio tras regresar de República Dominicana y quedó suspendido de su trabajo en el DOE.

Los fiscales afirmaron que los agentes de la patrulla fronteriza identificaron al educador como sospechoso de ser portador de material de abuso sexual infantil de “alto riesgo”. Descubrieron, al menos, 100 videos e imágenes en su teléfono.

Descubren pornografía infantil en su celular

Santos accedió a entregar su contraseña y su teléfono, en el cual los investigadores descubrieron miles de archivos adicionales ocultos en una aplicación de calculadora falsa, descargados y guardados entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Se encontraron videos que mostraban a bebés y niñas desnudas, las cuales eran abusadas y sodomizadas por hombres adultos, publicó El Diario NY.

Los fiscales indicaron que no había pruebas de ningún abuso directo que involucrara a menores en su escuela. Por tanto, Santos está acusado de transporte y posesión de material de abuso sexual infantil y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

“El presunto comportamiento es extremadamente preocupante e inaceptable”, declaró un portavoz de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. “Este empleado fue suspendido inmediatamente después de su arresto y, si es declarado culpable, solicitaremos su despido”.

