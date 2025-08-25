Revelan detalles sobre asesinato de taxista venezolano: hallan su cuerpo dentro de su vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano fue asesinado a tiros dentro de su vehículo por otro hombre quien llegó al lugar donde se encontraba, a bordo de un carro de color rojo.

El hecho se registró en la comuna de San Ramón, en Chile, cerca de las 6:18 de la tarde del pasado viernes 22 de agosto.

Antecedentes del caso indicaron que el cuerpo sin vida de la víctima se localizó en el asiento del conductor de un automóvil estacionado. Vecinos de la localidad escucharon el sonido de los disparos y alertaron a las autoridades.

El venezolano recibió varios disparos

Tras iniciar las labores pertinentes, funcionarios policiales revelaron que el vehículo del venezolano presentaba unas 12 perforaciones causadas por impactos de bala en el parabrisas.

Una cámara de seguridad cercana registró el momento cuando atacaron a la víctima, quien no ha sido identificada.

El video de seguridad muestra el instante cuando un automóvil de color rojo se detuvo cerca del lugar. Un individuo bajó del vehículo y disparó. Tras cometer el crimen, los involucrados huyeron del sitio.

La fiscal Marcela Adasme del equipo ECOH indicó que “existe en el lugar numerosa evidencia balística que en este momento está siendo analizada”.

Detalló que el venezolano era transportista para una aplicación digital y tenía situación migratoria irregular.

Los agresores quedaron grabados

El subprefecto Rodrigo Rodríguez confirmó que encontraron, al menos, diez casquillos de bala en el sitio. Del mismo modo, detalló que “conforme a los primeros antecedentes y declaración de testigos, la víctima se encontraba sola al interior de su vehículo”.

El subprefecto concluyó que se trató de un ataque certero contra el venezolano, publicó Bio Bio Chile.

Las investigaciones continúan con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables.

