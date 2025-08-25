Mata a batazos a su padrastro durante pelea doméstica: así se originó el altercado

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 20 años de edad resultó detenido tras un hecho violento que se registró en el sector Los Farías de la comunidad La Fila de Cúa, municipio Urdaneta, del estado Miranda.

El implicado responde al nombre de Orlando José Escalona Abarrán, quien está acusado por, presuntamente, haber asesinado a su padrastro.

De acuerdo con la publicación de Notitarde, el joven atacó con un bate a su padrastro, quien quedó identificado como Josmeded Yamil Meza Fernández, de 53 años de edad.

Joven golpea a su padrastro por agredir a su madre

El hecho se registró en la vivienda que compartían el joven, su madre y su padrastro, en horas de la mañana del pasado lunes 18 de agosto.

El incidente se originó luego de que Meza Fernández, supuestamente, golpeara a Mayeisa Josefina Albarrán Vegas.

En ese momento, el hijo de la agredida salió en defensa de su progenitora, para ello, tomó un bate de béisbol y atacó a Meza Fernández.

Luego de recibir varios batazos, Meza fue trasladado hasta el centro de salud Dr. Osío de Cúa, desde donde lo refirieron hacia el Hospital General de los Valles del Tuy “Simón Bolívar”, donde murió.

El hombre presentó traumatismos craneoencefálico severo, de tórax y abdominal.

Geraldín Karina Meza Díaz, hija del fallecido, contó a la policía que el responsable de golpear a su padre había sido su hermanastro. Tras la acusación el joven resultó detenido.

En su defensa, el muchacho reveló que discutió con su padrastro, dijo que, durante la pelea, empujó al agresor, quien cayó al piso.

Intentan simular un accidente

La mamá de Orlando José, en un intento por proteger a su hijo, dijo a la policía que su concubino había sufrido una caída de una escalera, el domingo 17 de agosto. Aseguró que esas lesiones le habrían causado la muerte.

Mayeisa Josefina fue detenida por la policía. Las autoridades presumen que la mujer intentó simular un hecho punible.

El caso pasó a manos de funcionarios de la División del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La situación quedó en conocimiento de la Fiscalía 23 del Ministerio Público (MP).

