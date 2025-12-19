Recibe tu cheque de $1.702 antes de que termine el año: pasos para verificar tu estatus

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Alaska está por cerrar su calendario de pagos para el año 2025 con la entrega de los Dividendos del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés).

Los residentes que aún no han recibido su beneficio deben estar atentos a las fechas importantes de este mes de diciembre, ya que el Departamento de Ingresos de Alaska está procesando los últimos envíos antes de que termine el ciclo anual.

A continuación, te compartimos la fecha oficial del último pago de 2025, el monto y los pasos que debes seguir para verificar tu estatus.

¿Te has preguntado cuándo llegará el último cheque de 2025?

El Departamento de Ingresos de Alaska ha confirmado que el último pago masivo de este año se hará el jueves 18 de diciembre de 2025.

Esta fecha es para aquellos solicitantes que lograron el estatus de "Elegible-No Pagado" (Eligible-Not Paid) antes del 10 de diciembre.

Para asegurarnos de que esta información sea precisa, hicimos una consulta oficial: “Alaska Department of Revenue PFD payment schedule December 2025”.

Los datos que obtuvimos del portal estatal indican que el estado sigue este cronograma para procesar las solicitudes que quedaron pendientes durante las rondas principales de octubre y noviembre.

¿Te has preguntado cuánto es el pago del PFD en 2025?

Para el año fiscal 2025, se ha establecido que el dividendo será de $1.000 dólares. Aunque esta cantidad es menor que los $1.702 que se entregaron en 2024, sigue siendo un apoyo financiero muy importante para las familias de Alaska durante el invierno.

El gobierno estatal se encarga de depositar este dinero directamente en las cuentas bancarias de quienes eligieron la opción de depósito directo.

Por otro lado, aquellos que prefieren recibir un cheque físico por correo podrían enfrentar una pequeña demora de algunos días, especialmente por los tiempos de entrega del servicio postal durante las festividades.

¿Cómo verificar el estado de tu pago en "myPFD"?

Si todavía no has visto el depósito, lo mejor es que uses el portal oficial para rastrear tu dinero.

Al buscar “¿Cuándo pagan el último PFD de Alaska en diciembre de 2025?”, encontramos que los usuarios deben acceder al sistema myPFD en el sitio web de la División del Fondo Permanente.

Verde / pagado: El pago ya fue emitido.

El pago ya fue emitido. Elegible-No pagado: Tu pago está programado para la próxima fecha disponible.

Tu pago está programado para la próxima fecha disponible. En revisión: Tu solicitud aún está siendo evaluada, ya sea técnica o documentalmente.

Próximos pagos del cheque de estimulo y cierre de año

Es importante mencionar que, aunque el 18 de diciembre es el último desembolso del calendario civil de 2025, el estado seguirá procesando pagos para aquellos que resuelvan problemas de elegibilidad más adelante.

La siguiente ronda está programada para el 15 de enero de 2026, y cubrirá a quienes tengan su estatus aprobado hasta el 7 de enero.

Recuerda que la temporada de solicitudes para el PFD 2026 comenzará el 1 de enero de 2025 a las 9:00 AM.

Es importante mencionar que, mantener tus datos actualizados en el sistema estatal es la mejor manera de asegurarte de que el beneficio llegue sin problemas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube