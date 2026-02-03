¿Quiénes pueden tener una cuenta electrónica en dólares en Venezuela? permite hacer transferencia y pagos

Suscríbete a nuestros canales

La banca pública como la privada han simplificado sus procesos para que casi cualquier ciudadano pueda gestionar divisas desde su celular y tener una cuenta en dolares en Venezuela.

¿Quienes pueden abrirla?

Requisitos

Aunque varían según el banco, los básicos son:

Ser cliente previo: Debes tener una cuenta activa en bolívares (en el Banco de Venezuela exigen una antigüedad de 6 meses ).

Documentación al día: Cédula de identidad y RIF vigente .

Cédula de identidad y . Afiliación digital: Estar registrado en la banca en línea de la entidad.

Apertura Digital: En la mayoría de los bancos (como BDV, Banesco o Provincial), el proceso se hace 100% online desde la sección "Divisas > Apertura de Cuenta".

En la banca privada

BBVA Provincial: ofrece una cuenta corriente para personas y empresas sin monto mínimo de apertura. Permite retiros en bolívares al cambio oficial y transferencias al exterior.

Banesco: su cuenta en dólares permite transferencias entre cuentas propias en el extranjero y a terceros dentro del mismo banco en Venezuela.

Mercantil: destaca por permitir el uso de Tpago (pago móvil) en divisas y la venta de dólares por menudeo para obtener bolívares al instante. Además, su alianza con Mercantil Panamá ofrece la cuenta "Mony" para manejar fondos desde el celular como un pago móvil internacional.

Bancaribe: enfocado en empresas y personas, facilita el pago a proveedores y la cobranza mediante transferencias electrónicas y operaciones por taquilla.

BOD: presentó el sistema "Modo Pago", un ecosistema digital para pagar en tiempo real usando dólares o euros sin necesidad de cuentas fuera del país.

Bancamiga: su principal ventaja es una tarjeta de débito internacional que permite retirar efectivo en cajeros del mundo y pagar en puntos de venta dentro de Venezuela.

Banplus: permite gestionar divisas a través de su plataforma online sin costos de mantenimiento, siempre que el cliente tenga más de tres meses con el banco.

BNC y Banco Plaza: Ambas instituciones ofrecen cuentas corrientes no remuneradas para mantener fondos lícitos, facilitando depósitos y retiros en efectivo por taquilla.

Banca pública

Banco de Venezuela: los clientes con más de seis meses de antigüedad pueden abrir su cuenta en divisas de forma digital para mantener sus ahorros resguardados legalmente.

Banco del Tesoro: permite el uso de fondos para transferencias, pagos de consumo y retiros con tarjeta de débito en el exterior (para personas naturales). También ofrece la opción de convertir divisas a bolívares según la tasa oficial.

Banco Bicentenario: facilita la recepción de transferencias desde el extranjero y la movilización de fondos sin exigir un monto inicial para abrir la cuenta.

Banco Exterior: se centra en la consulta de saldos por agencia y la movilización de dinero mediante transferencias internacionales tipo Swift.

