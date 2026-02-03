Somos el Hampa: el polémico slogan del Magallanes que causó indignación en expeloteros y fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

En pleno desarrollo de la Gran Final de la temporada 2025-2026 entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, la "Nave" se encuentra en medio de una tormenta, pero esta vez fuera del diamante.

Una camiseta de entrenamiento con el mensaje "Somos el Hampa" utilizada por varios jugadores ha desatado una ola de indignación que obligó incluso a la intervención de la liga.

La palabra "hampa", históricamente ligada a la delincuencia, no cayó nada bien en el seno de la organización ni en los referentes del deporte venezolano:

Álvaro Espinoza (Inmortal del Magallanes): El histórico campocorto fue tajante en Instagram: "Este uniforme representa historia, orgullo y respeto... no una provocación vacía. Magallanes es tradición, no hampa".

Yván Olivares (Leyenda del Baloncesto): Se sumó al rechazo afirmando que "los valores no se construyen abrazando símbolos de violencia. El hampa destruye, el deporte une".

Por su parte, Mari Montes y Fernando Álvarez calificaron la estrategia como un "desacierto absoluto" y una falta de respeto a la identidad centenaria del equipo.

El comunicador Adrián Monilla, también rechazó el mensaje que se leía en la camiseta: «Que Magallanes se refiera a ‘Somos el hampa’ y que la LVBP se haga de la ‘vista gorda’ es el claro ejemplo del desastre cultural, social y ciudadano que tenemos en este país».

Ante el revuelo causado este 1 de febrero , la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tomó cartas en el asunto.

Se ordenó al equipo el retiro de las prendas. Ningún jugador podrá usar la camiseta en prácticas, juegos o cualquier evento público.

El lanzador Adrián Almeida, uno de los que apareció en los videos con la prenda, publicó este 2 de febrero un video pidiendo disculpas a la fanaticada, aclarando que se trató de un "término interno" del bullpen que se salió de contexto.

"Pido disculpas a todas las personas que nos están viendo, a todos los niños que nos están viendo (…) Pienso que los que están usando esa imagen en las redes como para perjudicar mi imagen, creo que no está bien de su parte. Los que me conocen saben de la trayectoria que tengo en mi carrera. De todo corazón quiero decirle a las personas que me disculpen si malinterpretaron eso", señaló

Los fanáticos del equipo de beisbol se mostraron en desacuerdo con el mensaje, asegurando que, pese a ser fieles seguidores de los Navegantes del Magallanes, utilizar el término «hampa» es algo «inadmisible».

Soy magallanero de toda la vida, pero este mensaje de ‘Somos el hampa’ es inaceptable e inadmisible. Magallanes es un equipo deportivo, no una banda delictiva agresora de la gente, dijo un usuario en X.

Muchos comentarios en redes sociales, recordaron además que jugadores de Magallanes han perdido la vida a manos del hampa.

El caso más reciente ha sido el del pelotero Wikelman Ramírez, exlanzador de los Navegantes del Magallanes, que fue asesinado el 10 de noviembre de 2025 en el estado Carabobo, luego de ser interceptado por delincuentes armados en moto en un presunto intento de robo.

