Liga FUTVE: Caracas FC rescata un empate agónico en Mérida y UCV debuta con paso firme

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga FUTVE bajó el telón este domingo con una doble cartelera que definió los primeros movimientos en la tabla de posiciones. Mérida y Caracas fueron los escenarios de una jornada marcada por la paridad y el debut exitoso del cuadro universitario.

Tablas en el Metropolitano de Mérida

Estudiantes de Mérida y Caracas FC protagonizaron un duelo de alta intensidad que terminó igualado 2-2. El equipo capitalino logró irse al descanso con ventaja gracias a un tanto de Á. Figueroa al minuto 44. Sin embargo, la reacción académica no se hizo esperar; K. Quejada (20') y C. Rodríguez (89') pusieron a los locales a las puertas de una victoria sufrida. El drama final llegó al minuto 90'+5, cuando C. Martínez apareció para rescatar un punto vital para el Caracas FC.

La UCV impone su localía

En el Estadio Olímpico de la capital, la UCV FC inició su camino en el torneo con una victoria contundente de 2-0 frente a Trujillanos FC. El conjunto tricolor se adelantó temprano por intermedio de Y. Cumana al minuto 28, lo que le permitió manejar los tiempos del encuentro. Ya en el segundo tiempo, Sosa sentenció las acciones al minuto 51, dejando sin capacidad de respuesta al equipo andino y asegurando los primeros tres puntos para los ucevistas.

Cuadro de Resultados - Jornada 1

Partido Condición Resultado Final La Guaira vs. Monagas Finalizado 2 - 0 Rayo Zuliano vs. Zamora Finalizado 0 - 1 Carabobo vs. Portuguesa Finalizado 0 - 0 Estudiantes vs. Caracas Finalizado 2 - 2 UCV FC vs. Trujillanos Finalizado 2 - 0 Puerto Cabello vs. Metropolitanos Finalizado 1 - 1 Deportivo Táchira vs. Anzoátegui FC Finalizado 3 - 1

