Decreto "Ice On Notice" en Chicago: ordenan procesar a agentes de ICE por mala conducta ¿Qué significa para usted?

En una respuesta directa a la creciente presencia de fuerzas federales en los barrios de la ciudad, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado el decreto ejecutivo "Ice On Notice" (Aviso a ICE).

La medida ordena al Departamento de Policía de Chicago (CPD) investigar, documentar y remitir a la fiscalía cualquier acto de mala conducta criminal cometido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

“Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes y aterroriza a nuestros residentes”, declaró Johnson.

El decreto surge tras la conmoción nacional por las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota, incidentes que han transformado el debate sobre la aplicación de la ley migratoria en 2026.

¿En qué consiste el decreto "Ice On Notice"?

El mandato establece protocolos estrictos para los oficiales del CPD que presencien o reciban reportes de operativos federales:

Documentación obligatoria: la policía local debe identificar al agente supervisor federal a cargo del operativo.

la policía local debe identificar al agente supervisor federal a cargo del operativo. Preservación de evidencia: se ordena conservar todas las grabaciones de cámaras corporales que capturen incidentes con agentes de inmigración.

se ordena conservar todas las grabaciones de cámaras corporales que capturen incidentes con agentes de inmigración. Informes de mala conducta: si se sospecha de un uso excesivo de la fuerza o violaciones a las leyes estatales, el CPD deberá completar un informe detallado y remitirlo a la Fiscalía del Estado del Condado de Cook para su posible procesamiento penal.

si se sospecha de un uso excesivo de la fuerza o violaciones a las leyes estatales, el CPD deberá completar un informe detallado y remitirlo a la Fiscalía del Estado del Condado de Cook para su posible procesamiento penal. Asistencia médica: es obligatorio convocar servicios médicos de emergencia si hay civiles heridos durante una acción federal.

Vale la pena destacar que, el decreto se suma a una coalición de nueve fiscales de distrito en todo el país que han prometido enjuiciar a agentes federales que violen leyes estatales como; asalto, agresión o detención ilegal.

Casos que detonaron la medida

Johnson citó incidentes locales recientes que han generado desconfianza en la comunidad, como el caso de Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense que recibió cinco disparos de un agente fronterizo en octubre.

Aunque el DHS la tildó de "terrorista doméstica", un juez desestimó los cargos en noviembre tras revelarse inconsistencias en la evidencia presentada por el gobierno federal.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado las acusaciones de mala conducta como "falsas" y sostiene que sus agentes actúan bajo los más altos estándares.

No obstante, Tom Homan, el llamado "zar de la frontera", reconoció recientemente que los operativos en el Medio Oeste necesitan "mejoras" tras los fatídicos tiroteos de este año.

Es importante saber que el sindicato de policía (FOP Lodge 7) se opone a esta medida, calificándola de "bravuconería política".

Sin embargo, el decreto tiene fuerza de ley administrativa en la ciudad.

¿Qué significa esto para usted?

Si usted vive en Chicago, este decreto cambia la forma en que puede buscar justicia ante un incidente con autoridades federales:

Denuncie ante la policía local: si usted es víctima o testigo de un abuso (físico o verbal) por parte de ICE, ahora puede reportarlo al 911 o acudir a una estación del CPD.

Bajo este decreto, la policía local tiene la obligación de tomar su reporte y preservar la evidencia.

Cámaras corporales: si un oficial del CPD está presente en un operativo de ICE, su cámara corporal ahora es una pieza de evidencia legal que el alcalde ha ordenado proteger.

Pida el número de placa del oficial de Chicago presente.

Casos graves: los asuntos de mala conducta ya no se quedarán solo en reportes internos de ICE; serán enviados a la Fiscalía del Condado de Cook, lo que abre la puerta a juicios criminales contra agentes federales en cortes locales.

